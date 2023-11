Det kan ha blivit en kostsam 2–1-seger för Florida Panthers mot Anaheim Ducks i natt. Tidigt i den tredje perioden tvingades lagets storstjärna Aleksander Barkov utgå med en skada efter att ha sänkts med en knätackling.

Florida Panthers vann nattens match mot Anaheim Ducks med 2–1 efter att Eetu Luostarinen och Oliver Ekman Larsson stått för gästernas mål, medan Anthony Stolarz levererat en stabil insats mellan stolparna med 33 räddningar.

Segern kan dock ha blivit kostsam.

Tidigt i den tredje perioden tvingades Panthers stjärncenter Aleksander Barkov att lämna matchen efter att han sänkts av en knätackling från Anaheims back Jackson LaCombe.

– Vi måste få honom undersökt. Sedan får vi se därifrån, säger tränaren Paul Maurice till Florida Hockey Now.

Aleksander Barkov skrinnade med pucken i mittzonen när han skulle ta sig förbi som LaCombe, som i ett försök att stoppa den finländske centern stoppade ut sitt ben och träffade Barkov med en knätackling på finländarens vänstra knä.

LaCombe fick initialt en femminutersutvisning för smällen, men efter videogranskning ändrades beslutet till en tvåminutersutvisning för tripping.

Barkov has gone to the locker room after a knee-to-knee collision with LaCombe pic.twitter.com/XtN3ogn3zl