Toronto låg under med 2-0 mot Detroit i Globen inför den tredje perioden.

Då klev William Nylander in i handlingarna.

Den svenske stjärnan hade show och gjorde 1+2 när Toronto vände och vann med 3-2 och han förlängde då sin poängsvit till 16 matcher.

Under torsdagen spelades den första NHL-matchen i Avicii Arena mellan Detroit Red Wings och Ottawa Senators vilket slutade med förlust för Detroit efter förlängning. Under fredagskvällen var Red Wings då ute efter revansch mot Toronto Maple Leafs.

Men så blev det inte. Återigen förlorade Detroit i Stockholm efter att ha tappat en tvåmålsledning till förlust mot Toronto,

Det blev en lite avvaktande första period där inget av lagen spelade på sin högsta nivå och där Detroit och Toronto kände lite på varandra men det var fortsatt 0-0 efter 20 spelade minuter.

Lucas Raymond målskytt igen – hyllas av Lidström

I den andra perioden vaknade dock matchen till liv rejält. Speciellt i slutet av mittperioden hettade till det. Toronto hade anspråk på att ha ett ledningsmål men då Mitch Marner sköt ett skott som gick utanför stolpen men målet hade flyttats av en Detroitspelare innan. Domarna videogranskade situationen men konstaterade att pucken inte hade gått i mål även om målet stod där det skulle.

Precis efteråt hade Detroit en tilltrasslad situation precis vid Torontos mål. Då lade Torontos stjärnback Morgan Rielly sin handske på pucken i sin egna målgård vilket inte är tillåtet. Det blev då straffslag för Detroit och Daniel Sprong var hur kylig som helst då han lade in pucken bakom Ilja Samsonov för 1-0 till Red Wings.

Bara ett par minuter senare kom även 2-0 och det var svenske Lucas Raymond som blev målskytt för andra raka matchen i Globen. Han fick pucken i en snäv vinkel men pricksköt in pucken med en ordentlig projektil som gick in vid bortre stolpen.

Ställningen var 2-0 efter två perioder och i pausen hyllades Raymond av Nicklas Lidström som gästade Viaplays studio.

– Han har tagit kliv, helt klart. Han har en bra i vår förstakedja med Larkin och DeBrincat och de har hittar varandra väldigt bra. Han har ett bra skott och vi vill gärna att han ska utnyttja det mer. Vi såg målet han gjorde nu, han är otroligt skicklig på att hitta de ytorna, säger Lidström, som jobbar som vice president för Detroits hockeyverksamhet.

William Nylander hade show – låg bakom vändningen

I den tredje perioden blev det böljande spel till en start på Toronto var på jakt efter att komma tillbaka in i matchen. Det dröjde då inte länge innan reduceringen kom.

William Nylander klev in till matcherna i Stockholm med en 15 matcher lång poängsvit och han såg då till att förlänga den mäktiga sviten samtidigt som han presenterade sig för publiken i Avicii Arena. Nylander stod för en riktigt läcker soloprestation innan han spelade in framför mål där den tidigare Detroitforwarden Tyler Bertuzzi stod och kunde peta in reduceringen för Toronto.

Toronto fortsatte sedan pressa på i hopp om att få in en kvittering. De fick också ett ypperligt läge då Moritz Seider drog på sig en utvisning för tripping. Det blev kostsam för Detroit då vem annars om inte William Nylander klev fram för Toronto och smällde in ett direktskott för 2-2 i matchen och hans elfte mål den här säsongen vilket gör att han går upp på en delad femteplats i NHL:s skytteliga.

Bara cirka en och en halv minut senare fullbordade Toronto också sin vändning genom att ta ledningen med 3-2 och återigen var det “Nylander-kedjan” som gjorde det. Nylander vann tekningen och skickade sedan ner pucken bakom mål där Tyler Bertuzzi vann duellen och spelade sedan in pucken till John Tavares på bortre stolpen som kunde lägga in pucken i ett nästintill öppet mål.

Toronto gick alltså från 0-2 till 3-2 inom loppet av elva minuter och William Nylander stod för 1+2 och låg bakom alla tre målen. Efteråt utsågs han också till matchens lirare.

Toronto Maple Leafs fick alltså vinna sin första match i Stockholm och får nu vila en dag innan de ställs mot Minnesota Wild på söndag. Detroit Red Wings förlorar dock båda matcherna i Avicii Arena. Först med 4-5 i går efter att ha hämtat upp 0-4 till 4-4 men ändå förlorat men den här gången tappade Red Wings en tvåmålsledning till förlust.

Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs 2–3 (0-0,2-0,0-3)

Detroit: Daniel Sprong (5), Lucas Raymond (7).

Toronto: Tyler Bertuzzi (4), William Nylander (11), John Tavares (7).