Malmö har varit en av SHL:s stora överraskningar under hösten.

Tidigare guldhjälten Mats Lusth gläds med sitt tidigare lag – men menar på att klubben kunnat nå framgångar tidigare om Patrik Sylvegård skött sitt jobb på ett annat sätt.

– Sylvegård vill ha kontroll över allting och det är lite synd att han inte har delegerat det där mer, säger Lusth.

Mellan 1989 och 2000 var Mats Lusth lagkapten för Malmö. Det ska tilläggas att han spelade för Grasshoppers, Leksand och Västerås mellan 1993 och 1996. Han har två vändor som coach i Malmö. Andra vändan avslutade han med att 2015 ta upp sitt Redhawks till SHL.

Trots att Mats Lusth idag bor i Orsa följer han sin gamla klubb på så nära håll han kan då det är 71 mil mellan städerna. Men Lusth visste inte speciellt mycket om hockeyn i Malmö då han och Peter Lindmark skrev på för Skåneklubben.

– Jag visste ingenting. Jag visste inte ens att man hade ett lag i Malmö, säger Mats Lusth med ett leende innan han kommer inte på vad som ändå fick honom att skriva på ett kontrakt med klubben.

– Percy Nilsson. Mina första intryck av Percy? Att han är en annorlunda ledare som sa vad han tyckte och tänkte. Det han sa passade mig och känslan var att vi var ganska lika. Inget för att linda in saker utan det var rakt på, pang på, så här ska det bli och så här ska vi göra.

– Dessutom hade Percy resurserna för att göra det han tänkte och fullföljde det han lovade.

Mats Lusth i Malmö-tröjan. Foto: Stickan Kenne

Tvekade du och Peter Lindmark någon gång att skriva på för Malmö?

– Nej, inte efter att vi hade bestämt oss. Då fanns det inga tveksamheter. Enda tveksamheten var att Pekkas fru, Rita, inte visste så mycket innan vi gjort färdigt kontraktet, säger Mats Lusth med ett skratt.

Vad är idag ditt bästa hockeyminne från tiden i klubben?

– Allt hände under samma år, 1992. Vi hade redan gått upp med Malmö, men det här året vann vi SM-guld. Min första dotter föddes 26:e september.

– Vi åkte i väg för att spela Europacupen där vi slog Dynamo Moskva i finalen efter straffar och blev europamästare. Dessutom blev jag utsedd till ”most valuable player” där. Det var så mycket som hände det året så det är absolut mitt bästa minne.

“Det var extas – som fotboll nere i Italien eller Spanien”

Mats Lusth var med då Malmö vann guld 1992. När klubben tog hem guldet 1994 spelade han för Grasshoppers, men när han tittar i backspegeln så ser han den här tiden och just gulden som något viktigt för ishockeyn i Malmö.

– När vi kom ner till Malmö var det som extas, som fotboll nere i Italien eller Spanien. Det fanns knappt en biljett att köpa till matcherna på matchdagen. Då var det här ändå innan vi vunnit SM-guld, Vi spelade fortfarande i division 1.

– Det var långa köer långt innan matcherna och det hände att folk ibland tältade och sov i sovsäckar utanför ”Lulle” Lundbergs tobakshandel. När vi kom till finalerna andra säsongen i elitserien, hela tiden fram till jag flyttade till Schweiz, gick det knappt att få tag på biljetter utan det blev högvaluta.

– Vi mötte Tyringe hemma i en seriematch i division 1 samtidigt som Malmö FF mötte IFK Norrköping i en SM-final i fotboll. Den tredje och avgörande matchen. Vi hade mer publik än vad Malmö FF hade på sin avgörande SM-guldfinal. Det här säger allt om den hysteri som var i Malmö från slutet av 1980-talet och egentligen hela 1990-talet.

Lusth om Sylvegård: “Synd att han inte har delegerat det där mer”

Malmö hade kräftgång under många år och var nere och vände i Hockeyallsvenskan. Kan du peka på vad som inte fungerade under de här åren?

– Det här kan man göra ett långt svar på, men det korta svaret… Percy Nilsson tappade sin position, med ålderns rätt, att bestämma allting. Sedan kom det in för mycket inkompetent folk. Sådana som inte varit med som varit drivande i sina karriärer och vet vad som krävs för att vinna. Utan det har mer varit folk som velat sitta med för att det varit häftigt. ”Jag sitter med här och är med i den här föreningen”. Just folk som vet vad som krävs är något jag tycker att Malmö har saknat.

Patrik Sylvegård klev in som sportchef i Malmö 2004, hur ser du på det jobb med att bygga lag han gjort under åren?

– Sylvegård vill ha kontroll över allting och det är lite synd att han inte har delegerat det där mer. Han kanske var den som satt på bänken mycket spelade i fjärdefemman som spelare i Malmö.

– Att han inte utnyttjar sin position till att ta med folk som var med och byggde upp Malmö då klubben blev bra är lite synd. Hade han gjort det tidigare hade Malmö antagligen hela tiden varit ett topplag.

Patrik Sylvegård. Foto: Bildbyrån

Lyfter fram Tomas Kollar

Nu ligger Malmö fyra i en otroligt jämn SHL-tabell.

– Jag har sett några matcher på TV. Sedan var jag ner då Percy (Nilsson) hyllades. Då var det tidigt på säsongen, men nu har vi kommit lite längre in.

– Jag tycker att Malmö fortfarande spelar fräscht, lite nytt, har driv i sig, en snabbare hockey och har inte längre dom här trötta stjärnorna. Dessutom har Malmö fått en riktig första lina med finnarna (Lauri Pajuniemi och Janne Kuokkanen) som gör det bra ihop med (William) von Barnekow.

– Sedan har (Christoffer) Forsberg och (Johan) Olofsson, som jag alltid har gillat… Forsberg var jag med och plockade till Malmö. Dom har haft en liten undanskymd roll eftersom det varit andra spelare som skulle varit bättre och med det har dom två blivit lite orättvist behandlade, tycker jag.

– Forsberg och Olofsson har förtjänat en större roll och jag gillar att dom fått kliva upp i hierarkin lite eftersom det är dom som driver laget.

Coach för Malmö är Tomas Kollar som Mats Lusth känner till väl.

– Jag hade Kollar då jag var tränare. Då var han kapten, men fick problem med knäna. Jag tror att han är stabil.

– Det blåste runt om honom förra säsongen, men han blev kvar. Han har börjat den här säsongen väldigt bra och Kollar verkar vara bra för Malmö just nu.

Tomas Kollar. Foto: Bildbyrån

“Nu är det upp till bevis för Malmö”

Hur långt kan det här Malmö räcka?

– Det är så himla jämt och alla lag slår alla. Efter det här första landslagsuppehållet börjar tuffa månaderna. Under resten av november, december och januari kommer agnarna skilja sig från vetet.

– I januari börjar positionsparkeringarna inför slutspelet, så det är nu vi får se vilka lag som räcker till och inte räcker till. Nu är det upp till bevis för Malmö så det inte bara är en dagslända som varit där uppe i början av serien.

Det är några år sedan du lämnade Malmö, vad pysslar du med idag?

– Jag tränar och hjälper till i Orsa som spelar i division 2. Ett ungt lag som det är kul att jobba med. Dessutom är jag deltidsbrandman och kör buss. Jag sitter även i Orsas kommunstyrelse. Funderar även på om jag inte skulle ta och skriva en bok om min hockeykarriär och liv.

Du bor i Dalarna, men vad har Malmö som stad för plats i ditt hjärta idag?

– En mycket stor plats. Jag har mina barn och barnbarn där. Dessutom har jag alltid haft kontakt med Malmö Redhawks, känner dom flesta sponsorerna till klubben och har flest vänner i just Malmö.

– Malmö betyder mycket för mig och när möjligheten kommer vill jag nog dra mig dit ner igen. Framför allt för barnbarnet som redan nu är två år, så jag kan inte vänta allt för länge heller.

– Jag kommer nog hamna i Malmö till slut, men jag har ett annat intresse också. Det är att vara uppe i fjällen på vintern. Jag får försöka fördela tiden. Tre månader i fjällen och resten i Malmö, avslutar Mats Lusth.

