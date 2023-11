ANNONS

TPS Åbo hade en trevlig onsdagskväll då de vann med hela 9-1 hemma mot SaiPa i Liiga.

Lagets svenskar var då i farten och bidrog med sju poäng i krossen.

Det blev en rolig kväll för alla med TPS Åbo-sympatier under onsdagen då laget stod för en minnesvärd insats mot SaiPa i Liiga.

Hemmalaget var nämligen helt dominanta i matchen och vann med stora siffrorna 9-1. Skotten vanns även av TPS med 31-11. Redan efter två spelade perioden stod det 6-0 till TPS och siffrorna gick upp till 8-0 innan SaiPa fick in ett tröstmål i slutet av tredje perioden.

Svenskarna stod för sina första poäng

Lagets fyra svenskar var på spelhumör och låg bakom storsegern. Totalt var det sju svenskpoäng och alla blågula spelare, Niklas Arell, Emil Johansson, Linus Fröberg och Lukas Wernblom, hamnade i poängprotokollet.

Backarna Niklas Arell och Emil Johansson stod båda för 1+1 medan forwarden Lukas Wernblom noterades för två assistpoäng och centern Linus Fröberg passade fram till ett av målen.

För Johansson och Wernblom var det deras första poäng sedan de värvades till TPS Åbo.

Det var en viktig seger för TPS som därmed tar sin blott fjärde trepoängare den här säsongen efter 20 matcher. Tack vare de tre poängen klättrar de upp på tionde plats och ligger alltså just nu på den sista slutspelsplatsen. SaiPa har dock inlett säsongen mycket tuff då de redan ligger hopplöst sist i tabellen med bara fyra vinster på 19 matcher, 15 insamlade poäng och sju poäng upp till nästjumbon. Efter kvällens storförlust har SaiPa släppt in 82 mål på 19 matcher för ett snitt på 4,32 insläppta mål per match. Deras –36 i målskillnad är också klart sämst i Liiga.

