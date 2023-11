ANNONS

Precis innan uppehållet hittade Samuel Johannesson form.

Nu kommer backen att tvingas sitta vid sidan av isen - på grund av en skada.

– En skada som kommer hålla honom borta från spel den närmsta tiden, säger Örebro Hockeys rehabansvarig Sam Masih på klubbens hemsida.

Örebro tvingas meddela ett tungt avbräck under onsdagen. Under den närmsta tiden kommer man att behöva klara sig utan Samuel Johannesson. Detta då han ådragit sig en skada under träning.

– Under tisdagens träning ådrog sig Samuel en skada som kommer hålla honom borta från spel den närmsta tiden, säger Örebro Hockeys rehabansvarig Sam Masih på klubbens hemsida.

Samuel Johannesson anslöt till Örebro efter ett imponerande 2022/23 som ledde hela vägen till de första framträdandena i svenska landslagströjan. Efter en fin start har det gått lite tuffare poängmässigt, men innan uppehållet hittade 22-åringen form med två mål och tre poäng i segern mot Rögle.

Då kan han vara tillbaka

Nu väntas han bli borta från spel över julen.

– Går allt som planerat är Samuel tillbaka i spel efter jul, säger Masih.

Den Halmstad-fostrade backen har hittills stått för elva poäng på 16 matcher i Örebro och är en av de som snittat mest speltid i laget. Endast Rasmus Rissanen och Filip Berglund når över hans 20.15 per match.

