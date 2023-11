Mattias Janmark har inte spelat sedan 26 oktober.

Nu sätts den svenske forwarden upp på långtidsskadelistan av Edmonton Oilers.

Det har varit en tung säsongsstart för Edmonton Oilers som ligger i botten av NHL och sparkade tränaren Jay Woodcroft förra veckan. De har också varit utan svenske forwarden Mattias Janmark den senaste tiden.

30-åringen har missat de sju senaste matcherna med en axelskada och har inte spelat sedan 26 oktober. Nu meddelar Oilers då att Janmark sätts upp på långtidsskadelistan och blir borta en tid framöver.

Det är dock oklart exakt hur länge han kommer tvingas se på från sidan.

🔁 #Oilers roster moves 🔁



🔹Defenceman Philip Broberg, forward Adam Erne & forward Raphael Lavoie have been recalled from the @Condors.

🔸 Forwards Mattias Janmark & Dylan Holloway have been placed on LTIR.#LetsGoOilers pic.twitter.com/L8JZd026Nq