Det blev en match uppe i NHL med San Jose Sharks.

Nu skickas Oskar Lindblom tillbaka ner till farmarlaget.

I torsdags meddelade San Jose Sharks att Oskar Lindblom kallas upp till NHL-truppen och i fredags fick han göra säsongsdebut för Sharks efter att ha tillbringat hela säsongsinledningen i AHL dessförinnan.

Lindblom var –1 på knappt tolv minuters istid i 5-0-förlusten mot Vegas Golden Knights. Det blev också hans enda match uppe i NHL för den här gången.

Nu skickas nämligen svensken tillbaka ner till AHL av San Jose och han kommer återigen att få spela med farmarlaget San Jose Barracuda framöver.

The #SJSharks have recalled F Danil Gushchin from the @sjbarracuda.



Additionally, F Oskar Lindblom has been assigned to the Barracuda.