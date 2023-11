ANNONS

Jaromír Jágr öste in 1 079 poäng på 806 matcher i Pittsburgh Penguins. Nu väljer NHL-klubben att pensionera ikonens tröjnummer.

Mellan 1990 och 2001 spelade Jaromír Jágr i Pittsburgh Penguins. Den tjeckiske ikonen skördade stora framgångar med NHL-klubben och vann två Stanley Cup-titlar samt fem Art Ross Trophys som ligans bästa poängplockare under sin tid som Penguinsspelare.

Nu väljer NHL-klubben att föreviga Jágr.

Via sin hemsida meddelar Pittsburg Penguins att Jágrs tröjnummer 68 kommer att pensioneras i samband med en match mot Los Angeles Kings under natten till den 19 februari.

Fortfarande aktiv

Penguins var den klubb där Jágr skördades störst framgångar under sin NHL-karriär, en karriär som sträckte sig över 24 säsonger och totalt 1 733 matcher. Förutom Penguins spelade han även i Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers och Calgary Flames innan han 2018 återvände hem till Tjeckien och Kladno.

Som 51-åring har Jaromír Jágr fortfarande inte avslutat sin karriär och spelade så sent som förra säsongen 26 matcher med Kladno i den tjeckiska högstaligan. Den här säsongen har det ännu inte blivit några matcher, men han har alltjämt ett kontrakt som möjliggör spel även denna säsong.

Sedan tidigare har Pittsburgh pensionerat nummer 21 (Michel Brière) samt nummer 66 (Mario Lemieux).

