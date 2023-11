När landslagsuppehållet nu är i full gång tar vi tempen på Tre Kronor. Håkan Loob, Bengt-Åke Gustafsson, Thomas Steen och Johan Hedberg ge rsin syn på värdet av landslaget.

“Ett ansikte för Sverige ute i världen"

“Då var det en annan stolthet att få vara med i Tre Kronor”

“För mig har det alltid betytt mest”

Hur högt är värdet på Tre Kronor egentligen? Trots att vi ”gnäller” på turneringarna som är under säsongen så sitter vi där framför TV-apparaterna och följer hur det går för Kronorna. Och har åsikter om hur deras prestationer är och vilka spelare som tackat nej. Med andra ord finns det mycket härliga känslor kring vårt folkkäraste landslag.



I veckans panel har vi bett fyra tidigare storspelare ge sin syn på vad värdet av Tre Kronor egentligen är och om för många lovande spelare hoppar över steget med landslagsspel för att försöka slå sig in i NHL via ligor i USA och Kanada. Panelen består av Håkan Loob, Bengt-Åke Gustafsson, Thomas Steen och Johan Hedberg.