ANNONS

Örebros Tim Almgren har kört fast lite i J20-laget. Nu får talangen chansen i Hockeyettan och hemstaden Enköping.

– Klart att vi är där med stort intresse, säger ESK:s sportchef Christian Nordenberg.

Tim Almgren spelade sig in i 04-landslaget redan under sitt U16-år. Sedan dess har forwarden varit med till och från under de flesta juniorsäsonger.

Bland annat var han med och vann U18-VM-guld med Sverige för ett och ett halvt år sedan. Förra säsongen fick 19-åringen också SHL-debutera för Örebro och stod också för 31 poäng på 38 matcher.

Men den här säsongen har det gått tyngre för talangen. I J20 Nationell har det “bara" blivit fyra poäng på nio matcher för sistaårs-junioren, som i år gör sin tredje säsong i J20-laget.

“Försöka hitta en lösning även framåt”

Nu har Örebro också kommit på en lösning för Tim Almgren. SHL-klubben väljer att skicka sin talang till moderklubben Enköpings SK. Där han debuterade i A-laget redan som 15-åring.

Lånet gäller i första hand över den närmsta tiden, men Enköping sticker inte under stolen med att det är en spelare man vill ha ett längre samarbete med.

– Vi ska därefter diskutera och försöka hitta en lösning även framåt, säger Christian Nordenberg.

TV: Vilda glädjen efter TV-pucksvinsten