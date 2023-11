ANNONS

Martin Frk skrev i somras på ett tvåårskontrakt med schweiziska Bern. Nu lämnar skarpskytten klubben efter bara elva matcher – för spel i konkurrenten Rapperswil-Jona.

Inför den här säsongen valde Martin Frk att lämna Nordamerika efter 13 säsonger för en återkomst till Europa. Den tjeckiske skarpskytten skrev i somras på ett tvåårskontrakt med schweiziska Bern, men redan efter elva matcher väljer parterna nu att gå skilda vägar.

Via sin hemsida meddelar Bern att man förlängt kontraktet med finländaren Joona Luoto, som spelat på ett try out-kontrakt under hösten, medan Frk lämnar laget efter en ömsesidig överenskommelse.

70 mål de senaste två AHL-säsongerna

I stället väntar nu spel i Rapperswil-Jona, där han får svenska Stefan Hedlund och Bert Robertsson som tränare.

Frk har varit en pålitlig målskytt i AHL de senaste säsongerna och stod förra säsongen för 30 mål på 67 matcher för Springfield och säsongen innan dess sköt han hela 40 mål på 58 matcher med Ontario Reign.

30-årige Frk noterades för sju poäng (3+4) på elva matcher i Bern-tröjan.

TV: Mästarcoachen efter segern: "Man är rörd för dem"