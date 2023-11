Andreas Johnsson sägs enligt flera svenska medier vara klar för Skellefteå. Nu kommer beskedet att Pittsburgh Penguins bryter kontraktet med forwarden.

Skellefteås drömförstärkning är nära nu. Pittsburgh Penguins meddelar att man har satt upp Andreas Johnsson på “unconditional waivers”, vilket innebär att de nu river kontraktet med svensken.

Det var efter flertalet rykten uppe i Skellefteå som Sportbladet nyligen avslöjade att forwarden var klar för klubben på ett tre år långt avtal.

Och nu kommer alltså övergången allt närmare att presenteras. Nu kommer spelaren behöva passera waivers under de kommande 24 timmarna, och efter det kan övergången bekräftas av Skellefteå.

Andreas Johnsson (PIT) placed on unconditional waivers for the purpose of terminating his contract.