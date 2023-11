ANNONS

Säsongen 2020/21 öste Raphaël Lavoie in 45 poäng på 51 matcher i Hockeyallsvenskan med Väsby. Under lördagen kommer forwarden att få göra sin NHL-debut med Edmonton Oilers.

Slitet i farmarligan har burit frukt för Raphaël Lavoie.

Under sena fredagskvällen meddelade Edmonton Oilers att den tidigare Väsby-forwarden kallats upp till NHL – och via sin hemsida meddelar klubben att 23-åringen kommer att göra sin NHL-debut mot Nashville under lördagen.

Lavoie kommer från en stark period i AHL, där han tidigare i veckan utsågs till veckans spelare i AHL efter att ha producerat fyra mål och två assist på tre matcher med Bakersfield Condors.

Raphaël Lavoie, som draftades av Oilers i andrarundan 2019, spenderade pandemisäsongen 2020/21 i den dåvarande hockeyallsvenska nykomlingen Väsby. Forwarden, som var 21 år vid tillfället, producerade 45 poäng (23+22) på 51 grundseriematcher och slutade på en tolfteplats i den totala poängligan under den säsongen.

Förra säsongen producerade 23-åringen 45 poäng (25+20) på 61 matcher i AHL med Bakersfield Condors, vilket räckte till en andraplats i lagets interna poängliga.

TV: William Nylanders snyggaste mål under säsongen