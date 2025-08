Sean Day lämnade HV71 för mindre än två veckor sedan.

Nu står det klart att det blir spel i AHL.

HV71-spelaren flyttar ”hem”. Foto: Bildbyrån

Organisationen runt New York Islanders har plockat upp Sean Day, SHL-backen som inte fick bli kvar i HV71.

Ny klubbadress blir deras AHL-lag Bridgeport Islanders. Under tiden i HV71 gjorde han elva poäng på 45 matcher i grundserien. I kvalmatcherna bidrog han med en assist på sex matcher.

Gjort över 100 poäng i AHL

Tidigare under karriären har han 110 poäng på 277 matcher i AHL, ett betydligt bättre poängsnitt. Han har också gjort två matcher för Tampa Bay Lightning i NHL 2021/22. Det är just för Tampa Bays farmarlag Syracuse Crunch som de flesta matcherna i AHL har kommit. Men även ett antal för New York Rangers motsvarighet Hartford Wolf Pack.

HV71 har värvat backar som Andreas Borgman, Santeri Hatakka, Axel Rindell och Niklas Hansson.