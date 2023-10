ANNONS

Pär Lindholm klev av skadad i lördagens match för Skellefteå.

Men stjärnan har klarat sig från svår skada – och kan vara aktuell för spel på torsdag.

– Det blir ett sent beslut om han kan gå in och spela på torsdag, säger tränaren Robert Ohlsson till Norran.

Skellefteå AIK saknar redan toppcentern Jonathan Johnson som är skadad och i lördagens förlust mot Leksand klev även stjärnan Pär Lindholm av med en skada.

Lindholm tränade inte med Skellefteå under måndagen men Skellefteå lämnar ändå positivt besked om centern. Han har nämligen klarat sig från allvarlig skada och skulle kunna vara tillbaka i spel redan till torsdagens bortamatch mot HV71.

– Det är fortfarande dag till dag och ett frågetecken, det blir ett sent beslut om han kan gå in och spela på torsdag, säger tränaren Robert Ohlsson till Norran och fortsätter:

– Han kommer behöva all rehabträning fram till torsdag, sen så får vi se om det är möjligt.

18-åringen kan få chansen i förstakedjan

Simon Robertsson var tillbaka och deltog i Skellefteås träning under måndagen efter att ha missat över en månads tid. Än är det dock inte klart när Robertsson, som bara gjort två matcher den här säsongen, kan vara tillbaka i spel.

Med Pär Lindholm borta under måndagens träning klev 18-årige centern Zeb Forsfjäll upp som center i Skellefteås förstakedja.

– Zeb är supersolid och gör ett grymt bra intryck. Han är stabil och har en hög lägstanivå varje match, det är imponerande och jag känner mig jättetrygg med honom, säger Robert Ohlsson.

