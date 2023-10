ANNONS

Djurgården ligger på en tiondeplats i Hockeyallsvenskan efter elva spelade matcher och har en poäng ned till kvalplatsen. Nu vill Mikael “Daggen” Eriksson se klubben göra förändringar på tränarsidan.

– Man behöver få in nytt blod och ny energi i båset, säger han.

Efter att ha spelat en sjunde och helt avgörande finalmatch i våras har hösten i Hockeyallsvenskan varit betydligt tyngre för Djurgården. Laget har bara samlat på sig 13 poäng på de elva inledande matcherna och ligger på en tiondeplats iden Hockeyallsvenska tabellen.

Nu vill TV4:s expert Mikael “Daggen” Eriksson se att Djurgården förändrar på tränarsidan, där Johan Garpenlöv får kliva åt sidan för att släppa in en ny huvudtränare på huvudstadslagets tränarbänk.

– Jag tycker inte att Garpenlövs ledarskap är rätt för Djurgården. Man får inte ut max av truppen, man ger inte förtroende till spelarna. Man har inte ekonomin för att köpa in (spelare) i år, då måste man också få ut max av det här. Just nu får inte Garpenlöv det, sade Eriksson i gårdagens TV4-sändning.

En poäng ned till kvalplats

Efter gårdagens 3–4-förlust borta mot Almtuna har Djurgården i skrivande stund bara en poäng ned till Östersund under kvalstrecket, medan avståndet till serieledaren Björklöven växt till 14 poäng.

– Nu får man bestämma. Jag tror inte att man har råd att plocka bort honom (Johan Garpenlöv) helt, men då kan man ta upp honom som sportchef och få in ett nytt ledarskap. Man behöver få in nytt blod och ny energi i båset. Just nu är (Linus) Klasen missnöjd och (Marcus) Krüger ser inte ut att vara den spelare han varit tidigare.

Djurgården spelar nästa match på onsdag, då man gästar tabelljumbon BIK Karlskoga.

