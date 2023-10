ANNONS

Veeti Vainio har varit skadedrabbad under sin tid i HockeyAllsvenskan.

Under fredagens match klev han av skadad tidigt – efter att ha fallit ihop utan att ha någon annan spelare runt sig.

– Det är jättekonstigt, det där ser inte bra ut alls, säger TV4-experten Johan Tornberg.

Sedan Veeti Vainio flyttade till HockeyAllsvenskan 2021 har backen haft stora skadebesvär då han bara spelade 43 matcher på två säsonger i Björklöven.

Under lågsäsongen värvades han till Södertälje SK och var skadad under försäsongen men har sedan spelat i alla SSK:s tio matcher under grundserien.

I kvällens match mot AIK var dock olyckan framme för Vainio. Han tog pucken bakom eget mål och tog några skär framåt innan han spelade iväg pucken. Precis efter att han passat ifrån sig pucken sjunker då Vainio ihop. Han åker sedan direkt ut i båset och skriker i smärta.

– Veeti Vainio har haft väldigt mycket skadebekymmer. Det är någonting som bara brister plötsligt. Han grinar riktigt illa, säger TV4:s kommentator Tobias Carlsson.

“Inga roliga bilder för Södertälje”

SSK-backen gick direkt ut i omklädningsrummet efter situationen.

– Det där ser inte bra ut alls. Herregud, vad är det som händer? Det är inget slag eller någonting. Han är helt själv där, ingen annan runt omkring. Han tar sig ut i båset och direkt ut i korridoren, säger expertkommentatorn Johan Tornberg och fortsätter:

– Det där var inga roliga bilder för Södertälje och Vainio. Det är jättekonstigt. Det känns ju som att det är någon typ av sträckningsskada när det ser ut så. Det återstår att se, jag ska inte gå händelserna i förväg.

Eftersom Södertälje redan saknar Viktor Grahn på grund av personliga skäl så var SSK därmed nere på blott fem ordinarie backar samt juniorbacken Ozbej Rep i laget efter Vainios skada.

Södertälje förlorade sedan matchen eftersom AIK vann med 4-3 efter straffläggning.

