Mattias Norström inledde sin NHL-karriär i New York Rangers, och hade där “svenskhataren” Mike Keenan som coach. För hockeysverige.se berättar Norström om tiden med 'Iron Mike'.

– När jag satt i båset såg jag Mike komma springande. Sedan sparkade han mig i ryggen. ”Who the fuck do you think you are, Brian Leetch?", berättar “Notan”.

Mattias Norström spelade inte mindre än 14 NHL-säsonger. Totalt blev det drygt 900 matcher i världens tuffaste liga. Han inledde sin tid i NHL med spel i New York Rangers.

I en intervju för OLD SCHOOL HOCKEY som kommer på hockeysverige.se under söndagen berättar ”Notan” om hur några upplevelser från att han Mike Keenan, ofta kallad “Iron-Mike”, på grund av sin hårdföra tränarstil, som coach.

– Mike var väldigt speciell. Tuff mot mig. Det var bara två spelare i laget han inte var på: Mark Messier och Steve Larmer.

– En gång hade vi ett is-pass. Jag tränade med Rangers. Efter träningen sa man till mig:”Mike wants to see you in his office”. Jag satte mig på en stol utanför kontoret. Det gick tio minuter, 20 minuter, 30 minuter, 40 minuter, 50 minuter…Sedan hämtade han in mig ”come in kid”.

– När jag kom in sköt han bara fram min flygbiljett till Binghamton. ”Good luck” och sedan gick han ut därifrån. Det fanns en lokal liten flygplats ute i Rye där vi tränade. Det var en kvart till Westporter Airport och flyget skulle gå inom en timme.

I Binghamton fanns Rangers farmarlag.

– Jag gick in till materialförvaltaren: ”Mina grejer, flyget går klockan tolv”.

När jag samlat ihop min utrustning var klockan kvart över elva. Då fanns det inga mobiltelefoner men jag fick tag på det som då var min flickvän och som numera är min fru. Hon kom med bil, hämtade mig vid arenan, släppte mig vid flygplatsen och sa ”Vad händer nu?” Jag hade ingen aning utan det var bara för mig att flyga upp till Binghamton.

Mattias Norström fick även känna på Mike Keenans ilska rent fysiskt.

– Jag spelade första perioden. Åkte upp från egna zonen och dumpade in pucken. Motståndarna slog ner den på volley på offensiva blå och vände spelet.

– När jag satt i båset såg jag Mike komma springande. Sedan sparkade han mig i ryggen. "Who the fuck do you think you are, Brian Leetch or…?” Det var mitt andra och sista byte i den matchen. Jag satt längst bort i resten av matchen. Inte ett byte till fick jag, skrattar Mattias Norström och fortsätter:

– Jag ska också säga att han var lika beskyddande av laget utåt mot New York-media. Men han gillade att spela mentala spel. Som ung spelare gick du på tå.

