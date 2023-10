San Jose Sharks är sämst i NHL med sex raka förluster i NHL-starten.

Då agerar Sharks genom att sätta ihop en helsvensk kedja med Fabian Zetterlund, Jacob Peterson och William Eklund.

Tre svenskar – i en och samma kedja.

Ja, det blir verkligen när San Jose Sharks gör om i truppen efter en skada på Alexander Barabanov.

Enligt Sheng Peng på San Jose Hockey Now sätter nämligen Sharks ihop en helsvensk kedja till nattens match mot Tampa Bay Lightning. Under torsdagens morgonvärmning tränade nämligen Fabian Zetterlund, Jacob Peterson och William Eklund tillsammans i lagets andrakedja.

I'm seeing these #SJSharks lines at morning skate, Labanc and Zetterlund getting bumped up with Barabanov out:



Duclair-Hertl-Labanc

Eklund-Peterson-Zetterlund

Smith-Sturm-Hoffman

Zadina-Bordeleau-Kunin