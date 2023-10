ANNONS

Jack Hughes har fått en flygande start på säsongen. I nattens övertidsseger mot New York Islanders stod New Jersey Devils-stjärnan för fyra poäng – och toppar nu NHL:s poängliga med tio poäng på fyra matcher.

Jack Hughes har varit svårstoppad i inledningen av årets NHL-säsong. Inför nattens möte med New York Islanders hade New Jersey Devils-stjärnan snittat två poäng per match på de tre matcher han spelat med Devils – och i natt blev han den första spelaren denna säsong att nå tvåsiffrigt antal poäng efter en uppvisning på Long Island.

Hughes stod för två mål och två assist när Devils övertidsbesegrade Islanders med 5–4. Halvvägs genom förlängningsspelet var det Hughes som avgjorde matchen med ett handledsskott som överlistade stjärnmålvakten Ilja Sorokin.

Hughes toppar nu poängligan i NHL med sina tio poäng på fyra matcher.

– Allt började 25 sekunder innan. De andra gjorde ett väldigt bra jobb med att kontrollera pucken och de lät inte Islanders korsa rödlinjen så de kunde inte byta. De hade trötta killar inne och höll ett dåligt “gap”. Jag kom in på isen med fräscha ben och tog avslutet, säger han till NHL.com.

Snabbast i klubbens historia

Tack vare nattens fyra poäng blev Hughes den snabbaste spelaren i New Jerseys historia att nå tio poäng under en säsong. Hughes behövde, som sagt, bara fyra matcher på sig, medan John MacLeans tidigare rekord från säsongen 1988/89 låg på fem matcher, enligt NHL:s PR-konto.

Hughes svenske lagkamrat Jesper Bratt hade även han en produktiv match på Long Island, då han stod för tre assist i segermatchen. Den svenske stjärnforwarden har nu producerat åtta poäng på de fyra inledande matcherna.

New York Islanders – New Jersey Devils 4–5 e. sd (1–1, 2–2, 1–1, 0–1)

New York: Brock Nelson 2 (3), Bo Horvat 2 (2).

New Jersey: Jack Hughes 2 (4), Dougie Hamilton (3), Tyler Toffoli (1), Luke Hughes (1).