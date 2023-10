Konkurrensen tätnar hos Buffalo Sabres.

Då petas svenske forwarden Victor Olofsson till nattens match mot Tampa Bay Lightning.

Buffalo Sabres är ett lag som har satsat för att slutligen kunna ta sig till Stanley Cup-slutspelet. Laget har då förbättras en hel del vilket innebär att konkurrensen om platserna tätnar.

Därmed får nu Buffalos svenske forward Victor Olofsson sätta sig på läktaren till nattens match mot Tampa Bay Lightning. Han petas nämligen och ser ut att lämnas utanför truppen, vilket även bekräftas av Sabres själva.

I stället lyfts Tyson Jost in i truppen medan 22-årige talangen Peyton Krebs kliver upp i andrakedjan.

Per head coach Don Granato, Tyson Jost will be in the lineup tonight in place of Victor Olofsson.