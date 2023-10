ANNONS

Hugo Fransson blev utlånad från HV71 till Nybro Vikings för nästan en månad sedan.

Då har 19-åringen imponerat i HockeyAllsvenskan där han har fått stort förtroende samt ligger i delad ledning av interna poängligan i Nybro.

För hockeysverige.se berättar nu backtalangen om:

Lånet till Nybro: “Positivt för min utveckling”

Hoppet om JVM: “Chanserna ökar ju väldigt mycket”

“Underlättar att ha Tommy som tränare”

Nykomlingens succé: “Visar ingen respekt för motståndarna”

Det kanske största utropstecknet i HockeyAllsvenskan under säsongens första månad har varit nykomlingen Nybro Vikings IF som gör succé och toppar den allsvenska tabellen mot alla odds.

En av de mest framträdande spelarna för Nybro under säsongsstarten har då varit en 19-årig back som bara är i klubben på lån.

Den 20:e september, två dagar innan premiären av HockeyAllsvenskan meddelades det att Hugo Fransson lånas ut från HV71 till Nybro Vikings. Fransson har sedan visat framfötterna hos den allsvenska nykomlingen där han har kommit in på ett bra sätt i laget.

– Det är många unga spelare här och flera som är i lite samma sits som mig vilket underlättar. Vi har kommit bra överens och killarna i laget har tagit hand om mig bra. Allting funkar jättebra, säger Fransson till hockeysverige.se från Arlanda i väntan på att flyga upp till Umeå för Nybros bortamatch mot Björklöven.

Juniorbacken har fått ett stort förtroende i Nybro då han snittar över 18 minuters istid vilket är tredje mest i laget. Han har fått spela mer än 20 minuter i fem av åtta matcher så här långt.

– Det har varit fantastiskt roligt att komma till ett nytt lag och starta säsongen. Det har varit kul att få mycket förtroende både i powerplay och boxplay och få spela mycket i varje match. Det känner jag själv att det är positivt för min utveckling att få speltid och förtroende som jag fått här i början.

Succélånet till Nybro: “Nyttigt för mig”

Hugo Fransson har tidigare blott gjort sex matcher i HockeyAllsvenskan innan utlåningen till Nybro men så här långt har han visat sig hålla bra nivå i ligan.

– Jag tycker att det blir bättre och bättre för varje match och man växer in i det mer och mer. Det underlättar ju att ha Tommy (Samuelsson) som tränare också precis som jag hade i HV. Det är ju samma spelsystem som jag har varit van vid med honom tidigare jag tycker att det passar min spelstil rätt bra.

– Sedan är det klart att det blir ju ofta så att desto mer man spelar ju mer självförtroende får man, så länge det går bra. Jag tror att det kommer bli bättre och bättre också när man kommer in i det mer, lär känna alla i laget och vad lagkamraterna har för styrkor och så vidare.

Du nämner Tommy Samuelsson, hur mycket spelade han in i att du hamnade i Nybro?

– Jag har inte jättebra koll på hans inblandning så sätt men jag tror att han spelade in ganska mycket ändå. Han hade ju mig där lite i Allsvenskan och även under SHL-säsongen. Han vet vad jag är för spelare och vad jag kan göra och samtidigt vet jag hur han är och vad han vill som tränare. Jag är glad över att det blev den här lösningen.

Hugo Fransson trivs under Tommy Samuelssons ledarskap. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Tommy Samuelsson är inte bara en av Sveriges mest framgångsrika tränare utan som spelare var han också en storback som hade en mycket lyckad karriär.

Som back själv, tar du hjälp någonting av Tommy när det kommer till vissa detaljer i spelet?

– Det är klart att han kan säga till vad han tycker om vissa saker. Framför allt i powerplay har vi diskuterat lite. Han har väl mest hand om forwards men samtidigt säger han gärna vad han tycker och vad man kan göra bättre i sitt spel. Jag tar gärna hjälpa av honom också.

Under Tommy Samuelssons ledning har Hugo Fransson också fått ut mer i sitt spel. 19-åringen har nämligen tackat för förtroendet genom att göra sex poäng på åtta matcher. Han ligger därmed sexa i backarnas poängliga samt är i delad ledning av poängligan för juniorer i HockeyAllsvenskan.

Franssons sex poäng gör också att han ligger i delad ledning av Nybros interna poängliga. Junioren är alltså med i toppen av poängligan för laget som leder den allsvenska tabellen.

– Jag känner väl att det har gått bra men jag visste inte att jag låg i delad ledning där. Det är alltid kul såklart men samtidigt är det fullt fokus bara på att spela bra i varje match och att laget ska vinna. Om det då också trillar in mål och poäng så är det bara en bonus men det viktigaste är att hjälpa laget att vinna. Jag spelar ju hellre en match väldigt bra bakifrån än att spela slarvigt nerifrån men göra ett mål och en assist. Så är det ju.

Du måste ju vara ganska nöjd med den här utlåningen då?

– Absolut, det är nyttigt för mig. Som i senaste matchen mot Brynäs fick jag spela 23 och en halv minut och det hade jag ju inte fått göra i HV liksom. Det blir en läropeng för mig och man lär sig att spela mycket och det kommer att gynna mig längre fram också.

Hugo Fransson: “Målet var att ta en plats i HV71”

Hugo Fransson föddes i Tranås 2004 och har även Tranås AIF som moderklubb. 2019 flyttade han till Jönköping för att spela i HV71:s juniorlag och där visade han snabbt sin talang.

Redan under sin andra säsong i klubben, som 16-åring, fick Fransson SHL-debutera för HV71. Han har därefter gjort sex SHL-matcher och sex matcher i HockeyAllsvenskan för HV under tre säsonger samtidigt som han har varit en ledande back för klubbens J20-lag.

Inför den här säsongen ingick han i HV:s A-lagstrupp och spelade där under försäsongen. Han fick sedan sitta på bänken i en SHL-match innan utlåningen till HockeyAllsvenskan.

Var du redan inställd på att bli utlånad innan säsongen eller satsade du för att ta plats i HV71?

– Målet var att ta en plats och jag var väl inställd på HV. Jag tänkte att jag skulle ge det en ärlig chans och försöka ta en plats men jag var också medveten om att en utlåning är ett ypperligt alternativ. Mitt mål var att ta sig in i A-laget och det lyckades jag ju inte med men förhoppningsvis får jag en chans framöver. Jag har ju kontrakt nästa säsong också så då ska jag verkligen ge det en ärlig chans igen.

Hugo Fransson har fått göra några enstaka A-lagsmatcher för HV71. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Utlåningen till Nybro Vikings gäller “tills vidare” vilket innebär att han skulle kunna kallas tillbaka till HV vid behov men än är det inte sagt hur länge han ska vara i den allsvenska klubben.

I fjol varvade backtalangen spel i HV71:s J20-lag med seniorspel i Hockeyettan då han både var utlånad till moderklubben Tranås samt till HV:s samarbetsklubb HC Dalen.

Kände du inför den här säsongen att du är redo att spela seniorhockey permanent?

– Det tycker jag absolut. Jag har haft en bra sommar där jag har krigat på och utvecklat det jag själv känner att jag behöver förbättra. Samtidigt har jag också jobbat på att bygga mer muskler och kilon. Jag känner att jag har gjort vad jag har kunnat för att vara mer redo.

– I själva spelet är det inte så mycket men mest kanske i defensiv zon och att vara lite rejälare där. Framför allt har jag fokuserat på styrkan, vikten och snabbheten. Det har jag lagt mycket fokus på individuellt.

– Jag känner att jag har förbättrat mig på det mesta. Jag känner också att jag har tagit några kliv uppåt i nivå spelmässigt också.

Hoppas ta en JVM-plats: “Konkurrensen är väldigt tuff”

Hugo Fransson är en av de mest talangfulla backarna i årskullen 2004 och vid U18-VM 2022 var han med i Småkronornas trupp som vann VM-guld. Fransson gjorde däremot bara två matcher i mästerskapet.

Därefter har 19-åringen gått vidare och gjort flera landskamper för Juniorkronorna. I den senaste landslagssamlingen i augusti var Hugo Fransson en av de mest framträdande spelarna för Juniorkronorna med sex poäng på de fyra landskamperna.

Han hoppas nu också att hans fina spel i HockeyAllsvenskan ska hjälpa honom på vägen till att ta en plats i JVM-truppen till vintern.

– Absolut, det hade varit väldigt kul. Det är självklart det man har som mål här nu under höstsäsongen. Om jag bara fortsätter spela så här så kanske man har en chans men jag vet om att konkurrensen på backsidan i vår årskull är väldigt tuff. Det gäller bara att fortsätta göra sitt bästa på varje match och träning och visa att man vill vara där. Inte bara vara nöjd med att nästan vara där utan visa att jag verkligen vill ta en plats.

Känner du också att den här utlåningen kan stärka dina chanser till att ta en plats?

– Det underlättar ju såklart om jag får spela säg 23-24 minuter per match här än om jag bara skulle ha spelat två minuter i HV, om ens det. Chanserna ökar ju väldigt mycket.

Kan Hugo Franssons fina spel leda till en JVM-biljett? Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

“Visar alla andra lag att man inte ska ta något för givet”

Nybro Vikings har imponerat stort under säsongsinledningen då de har tagit sex vinster på de åtta första matcher. De enda förlusterna har kommit mot AIK (0-6) och Södertälje (0-5) men i övrigt har nykomlingen visat upp ett starkt spel och bland annat vunnit mot topplag som Brynäs och Mora.

Det gör att Nybro ligger etta i HockeyAllsvenskan med 18 poäng på åtta matcher. Hugo Fransson försöker då att förklara framgången.

– Det är strukturen vi har i spelet och spelidén som vi har. Vi tar varje match som den kommer och visar inte någon respekt för motståndarna. Sedan har vi också väldigt duktiga spelare som vet vad som krävs för att vinna.

– Jag tror att det är det som hjälper mycket att man ser varje match på samma sätt oavsett vilka man möter sedan gäller det att alla försöker göra sitt bästa för att vinna.

– Det är bara två matcher som har varit sådär men annars är det vi som tar upp kampen och visar alla andra lag att man inte ska ta något för givet.

Nu väntar den kanske tuffaste uppgiften hittills för Nybro. De ställs nämligen mot Björklöven borta, en av de svåraste matcherna för säsongen. Det blir då ett häftigt toppmöte där ettan och tvåan i tabellen möts.

– Vi har inte pratat jättemycket om Björklöven nu utan vi har mest fokuserat på oss själva. Vi siktar på att fortsätta på det spåret som vi hade i Brynäsmatchen. Sedan är det klart att Björklöven är ett skickligt lag som kommer vara i toppen hela säsongen och de har ett väldigt skickligt PP. För oss handlar det om att fokusera på oss själva och om vi sköter vår struktur och spelidé som vi ska så kommer vi att ge dem en bra match, avslutar Hugo Fransson strax innan det är dags för avgång upp mot Umeå.

