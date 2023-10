ANNONS

Viktor Lodin gjorde nio poäng på de sex inledande matcherna, men de senaste fyra matcherna har det bara blivit en poäng. Nu riktar forwarden skarp kritik – mot sig själv.

– Jag har varit värdelös, säger han till Barometern.

Viktor Lodin var ett av SHL:s stora utropstecken under säsongsupptakten och ledde vid ett tillfälle poängligan i hela SHL. Under sina sex inledande matcher öste Oskarshamns nyförvärv in nio poäng på sex matcher, men den senaste tiden har produktionen stagnerat.

De senaste fyra matcherna har Lodin fått nöja sig med en poäng och efter 1–4-förlusten mot Malmö i lördags, där Lodin gjorde en assist, riktade forwarden hård kritik mot sig själv.

– Jag har varit värdelös senaste tre matcherna och var inte bra i dag (läs: i lördags) heller. Vi alla måste upp, säger han till Barometern.

– Jag är slarvig med pucken, som jag inte brukar vara. Det är inte samma som tidigare i alla fall – och jag vet vad jag kan och det har jag inte visat senaste tiden. Jag måste upp.

Trots att produktionen stannat av så hänger Viktor Lodin alltjämt med i toppen av SHL:s poängliga. Med sina tio poäng (3+7) på tio matcher delar 24-åringen andraplatsen i poängligan med fem andra spelare och ligger två poäng bakom poängligaledaren Robin Hanzl.

TV: 07:ans galna succé: "Historiskt är han ganska unik"