Jacob Peterson fick inleda säsongen i farmarligan.

Men efter skada på Mikael Granlund kallas svensken nu upp till San Jose Sharks igen.

När NHL-säsongen började tidigare i veckan så fanns Jacob Peterson inte med i San Jose Sharks trupp utan han hade placerats på waivers och flyttades sedan ner till farmarligan AHL.

Han gjorde då en assist i AHL-premiären för San Jose Barracuda – men nu är Peterson tillbaka i världens bästa hockeyliga.

San Jose Sharks meddelar nämligen att Jacob Peterson flyttas upp till NHL-truppen samtidigt som nyförvärvet Mikael Granlund sätts upp på skadelistan.

The #SJSharks have recalled F Jacob Peterson from the @sjbarracuda.



In a corresponding move, F Mikael Granlund was placed on injured reserve on Friday (Oct. 13).