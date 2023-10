Shane Wright lyckas inte ta en NHL-plats till starten av den nya säsongen.

Storlöftet gallras bort av Seattle Kraken och får inleda säsongen i AHL.

Förra året var det många som trodde att Shane Wright skulle väljas först av alla i NHL-draften men han föll i stället till fjärdevalet där han tingades av Seattle Kraken.

Därefter har stortalangen haft svårt att etablera sig inom proffshockeyn. Han inledde i NHL men med minimal istid där han gjorde 1+1 på åtta matcher för Kraken.

Sedan flyttades han ner till AHL men efter att ha varit med och vunnit JVM-guld med Kanada skickades Wright till Windsor Spitfires i OHL där han gjorde 37 poäng på 20 matcher.

Nu står det klart att 19-åringen inte lyckas ta plats i NHL till starten av den här säsongen. Seattle meddelar nämligen att Wright omplaceras till klubbens farmarlag, Coachella Valley Firebirds, i AHL.

The #SeaKraken have reassigned the following players to the Coachella Valley @Firebirds:



• Ryker Evans

• Shane Wright