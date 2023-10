Felix Unger Sörum har imponerat stort under försäsongen med Carolina Hurricanes.

Nu kan talangen ta en plats i Carolinas lag till premiärmatchen.

– Vi har helt klart diskuterat det, säger tränaren Rod Brind'Amour.

Tidigare i höstas åkte Felix Unger Sörum över till Nordamerika för att delta på Carolina Hurricanes träningsläger och försäsong.

Han har då imponerat och har fått lovord för sina insatser. 18-åringen har sedan börjat skapa sig själv en reell chans att ta plats i NHL direkt.

I en intervju med hockeysverige.se i början av veckan gav han sin syn på om han var redo för NHL redan nu:

– Svår fråga att svara på, om man är redo. Det finns fortfarande mycket att utveckla i mitt spel på och av isen så jag vet faktiskt inte.

– Jag har testat på några matcher nu här och det är en tempoökning såklart och lite annan hockey, som jag sa innan. Samtidigt är det inget tempo som känns omöjligt att hänga med i, men jag har fortfarande mycket att utveckla, sade Unger Sörum då.

Felix Unger Sörum har gjort ett stort avtryck på Carolinas lagledning under sin tid i föreningen. Tidigare har det varit sagt att talangen skulle återvända till Leksand – men nu skulle han kunna få inleda säsongen i NHL.

Enligt tränaren Rod Brind'Amour skulle svensken kunna ta plats i laget som ska spela i premiärmatchen när NHL börjar nästa vecka.

– Vi har helt klart diskuterat det. Han har öppnat upp ögonen på många. Frågan är om det är rätt? Kanske, kanske inte, säger Brind'Amour.

