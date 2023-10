ANNONS

Red Wings var stjärnfyllt och ett av NHL:s absolut bästa lag under början av 2000-talet. När Detroit då värvade Fredrik Olausson 2001 fick backen vara med och vinna Stanley Cup.

– Han var en spelskicklig back som med sin spelstil hjälpte vårt lag mycket, säger Nicklas Lidström om “Freddie”.

Säsongen 2001/02 spelade Fredrik Olausson för Detroit. I laget spelade spelare så som Brett Hull, Brendan Shanahan, Sergei Fedorov, Nicklas Lidström, Luc Robitaille, Steve Yzerman, Igor Larionov, Chris Chelios, Pavel Datsyuk, Tomas Holmström, Dominik Hasek, Kris Draper med flera.

I en intervju till serien OLD SCHOOL HOCKEY som du kan läsa på hockeysverige.se under söndagen berättar han om resan till Stanley Cup-vinsten. Här bjuder vi på ett smakprov från intervjun:

– Jag blev intervjuad för Detroits hemsida om hur den här gruppen var. Det är ju Hall of fame allihop. Vid sidan av isen var det en väldigt avslappnad grupp. Under träningarna var vi väl bara så där. När man släppte pucken för match då var killarna påkopplade och spelade verkligen hockey. Det var en speciell upplevelse.

– Jag tänkte på killarna du nämner som mina lagkompisar. Steve Yzerman hade jag sett upp till under många år och hade alltid fått ett jättebra intryck av honom som motståndare. Men jag tyckte han var ännu bättre då jag hade haft honom som lagkapten.

– Det fanns alla slags spelare och karaktärer i det laget. Jag måste säga att det var en ynnest att få vara med i det laget.

– Inför den säsongen var jag redo att flytta hem till Sverige. Sedan pratade jag med Jim Nill som jag spelat med i Winnipeg en gång i tiden. Han var nu assisterande manager i Detroit. Jim berättade att han sett mig i Sweden Hockey Games och frågade om jag ville komma över och spela med Detroit.

Jag antar att du inte var svår att övertala?

– Nej, det var jag inte. Jag hade jagat att få vinna Stanley Cup under så många år. Här kände jag att det fanns en riktig chans för mig att vinna Stanley Cup.

Foto: Bildbyrån. Fredrik Olausson och Nicklas Lidström blev lagkamrater.

Nicklas Lidström berättar:

– ”Freddie” kom till oss efter ett år i Schweiz. Ken Holland frågade mig säsongen innan vad jag tyckte om honom och om han skulle passa in i vårt lag och det tyckte jag absolut att han skulle göra.

– Han var en spelskicklig back som med sin spelstil hjälpte vårt lag mycket. Vi hade den säsongen många skickliga forwards och ”Freddie” var bra på att sätta i gång spelet och bra i powerplay. Vi spelade även en del ihop den säsongen och han var lätt att spela med.

Var backpartner med ‘Lidas’: “Gick väldigt bra”

Fredrik Olausson:

– Att vinna Stanley Cup var en dröm. Det går inte att ta in allt när man väl står där och får lyfta bucklan. Det känslan är jättesvår att beskriva.

Den tidigare Nybrobacken svarade för två mål, 15 poäng på 47 matcher i grundserien. I slutspelet svarade han för två mål och totalt sex poäng på 21 matcher.

– Säsongen var upp och ner. Jag spelade inte alla matcher i grundserien. Dels hade mjälten spruckit för mig under våren i Bern. Jag gick hela sommaren utan att egentligen kunna ha någon riktig träning eftersom jag inte kunde göra något på åtta veckor och fick bråck i magen efter att läkarna skurit upp mig.

– Det går inte att säga att jag var förberedd på bästa sätt. Jag spelade en hel del i början. Sedan fick jag en spricka i revbenen i New York. Då var jag under vårsäsongen in och ut i laget lite. Jag kom in i slutspelet och fick spela hela tiden.

Och gjorde det väldigt bra.

– Ja, men också med god hjälp av mina lagkamrater och backpartner.

Vem var din backpartner i slutspelet?

– ”Lidas” och slutspelet gick väldigt bra.

