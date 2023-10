ANNONS

Björklöven tar sin fjärde raka seger efter 5-2-segern mot Västerås.

Liam Dower Nilsson sköt då två mål och 20-åringen går upp i skytteligaledning med fem mål på fem matcher.

Både Västerås och Björklöven tippas vara topplag i HockeyAllsvenskan den här säsongen och under onsdagskvällen möttes de båda lagen.

Det blev då Björklöven som gick segrande ur kampen med 5-2 efter att Liam Dower Nilsson skjutit två mål i matchen.

Västerås inledde matchen bäst och kunde även ta ledningen efter tio minuters spel. Konstantin Komarek satte nämligen 1-0 för VIK och det var hans sjunde poäng sedan han värvades till Västerås.

Efter målet höjde sig sedan Björklöven och bortalaget kunde kvittera i powerplay då Alexander Wiklund hittade fram till Liam Dower Nilsson som skickade in ett direktskott i ett nästintill tomt mål för 1-1 i matchen.

– Jag tycker det är en jämn period. Vi spelar vårt spel, lite slarviga i egen zon, men annars tycker jag att vi kommer ut bra, säger Komarek till TV4 och bedömer sedan sin egen insats under säsongsstarten:

– Vad ska jag säga? Jag försöker fokusera på min prestation och om jag ska vara helt ärlig så speglar sju poäng inte min prestation hittills. Jag är inte riktigt nöjd hittills även om poängen har kommit in.

Liam Dower Nilsson toppar skytteligan

Björklöven däremot var inte nöjda med spelet under matchens 20 första minuter.

– Västerås kommer ut hårdare än vad vi gör. Vi får jobba oss in i matchen från fel sida men vi kommer ändå in i det skapligt efter halva perioden. Men vi måste upp några snäpp till, säger Wiklund och beskriver sedan målet där han passade fram till Dower Nilsson:

– På ett ungefär vet man ju vart man har sina medspelare. Jag slänger en blick och ser att han är där, jag lyckades få den ganska bra till honom och han kommer in och trycker dit den. Det var ett bra samspel.

I den andra perioden fick Björklöven ett tidigt powerplay och vem klev fram då om inte Liam Dower Nilsson. Den här gången spelades han fram av fjolårets poängkung Nick Schilkey.

Dower Nilsson sköt därmed sitt femte mål för säsongen – och alla fem mål har kommit i powerplay. Genom hans fem fullträffar på lika många matcher gick 20-åringen upp i skytteligaledning i HockeyAllsvenskan (tillsammans med AIK:s Branden Troock).

Elias Pettersson hyllas i debuten

Men 1-2 skulle inte hålla. I stället skulle Västerås kvittera genom Amil Krupic som sköt sitt första mål sedan flytten till VIK.

Det var därmed helt jämnt efter två spelade perioder men Björklöven var fortsatt inte nöjda med spelet.

– Vi får för långa byten i egen zon. De spelar mer framåtlutat i den här perioden än vad vi gör. Dels är vi slarviga med pucken och dels tycker jag att Västerås gör det bättre och bättre, säger rutinerade backpjäsen Daniel Rahimi.

Under onsdagskvällen debuterade 19-årige backtalangen Elias Pettersson för Västerås efter att ha blivit utlånad från SHL-laget Örebro. Pettersson, med VIK som moderklubb, briljerade då direkt i sin allsvenska debut. Han fick en andraassist till Komareks 1-0-mål och när Krupic sköt 2-2 var det just Elias Pettersson som lade fram passning till sin backpartner.

Efteråt valde Amil Krupic att hylla sin nya backkollega.

– Han är grym alltså. Satan vilken back. Han gör det rätt enkelt för en. Det är kul. Det är svårt att beskriva men han flyger fram där ute. Det är bara att passa till honom så åker han iväg med den, säger Krupic och hyllar även 19-åringen för framspelningen till målet:

– Elias passar fint till mig och sedan var det bara att få iväg den. Det var skönt som fan.

Björklöven drog iväg i tredje

I den tredje perioden kunde sedan Björklöven återta sin ledning – men den här gången kom målet INTE i powerplay. Backen Kim Johansson följde med upp i anfallet och blev helt fri i slottet efter bra passning av Fredric Weigel.

“Löven” utökade sedan också till 4-2. Nick Schilkey hade assisterat till Björklövens två första mål i matchen och nu fick han även bli målskytt. Schilkey kunde stå helt fri framför målet och serverades av radarpartnern Scott Pooley. Schilkey kunde då bara vinkla in pucken i nät för sitt första mål den här säsongen.

Det blev sedan 5-2 till Björklöven efter att Myles Powell gjort mål i tom kasse med bara drygt en minut kvar att spela.

Umeålaget tar därmed sin fjärde raka seger och går upp i serieledning med tolv poäng efter fem matcher då de har samma poäng – men bättre målskillnad – än nykomlingen Nybro Vikings.

Västerås – Björklöven 2–5 (1-1,1-1,0-3)

Västerås: Konstantin Komarek, Amil Krupic.

Björklöven: Liam Dower Nilsson 2, Kim Johansson, Nick Schilkey, Myles Powell.

