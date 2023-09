Alex Killorn sajnades som en prestigevärvning till Anaheim Ducks.

Men stjärnan kommer missa säsongsstarten – efter att ha drabbats av en fraktur på ett finger.

I somras plockade Anaheim Ducks in forwarden Alex Killorn som free agent från Tampa Bay Lightning som en av lagets främsta tillskott inför den kommande säsongen då han skrev ett fyraårskontrakt med en lön på 6,25 miljoner dollar (cirka 68,2 miljoner kronor) per säsong för ett totalt värde på 25 miljoner dollar (cirka 273 miljoner kronor).

Nu kommer däremot ett bakslag för Ducks.

Killorn har nämligen fått en fraktur på fingret i samband med en försäsongsmatch mot San Jose Sharks i onsdags. Han förväntas då vara borta i fyra till sex veckor vilket innebär att han missar säsongsstarten i NHL.

Alex Killorn suffered a fractured finger on Wednesday vs. San Jose. He is expected to be out of the lineup 4-6 weeks.