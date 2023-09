Norges besked – försöker rädda landslagen: “Situationen blir lite mindre tråkig”

ANNONS

Norge försöker rädda sina hockeylandslag efter att förbundet blött pengar.

Nu kan landslagen delvis återuppta sin landslagsverksamhet.

– Det gör att ett väldigt tråkigt besked och situation plötsligt blir lite mindre tråkig, säger förbundschefen Tage Pettersen till norska telegrambyrån NTB.

I augusti meddelade det norska hockeyförbundet att nästan alla landslag fick pausa sin verksamhet fram till nyår eftersom förbundet haft ett underskott på nio miljoner kronor under 2022. Endast herrarnas U20-landslag kunde fortsätta sin verksamhet men både herr- och damlandslaget fick pausa.

Därefter har Norge inlett ett arbete för att försöka rädda sina landslag. Nu meddelar förbundet att landslagen ska kunna hålla i sina samlingar under hösten efter att en miljon kronor har samlats in via sponsorer och supportrar.

– Eftersom vi var tvungna att ge det tråkiga beskedet att vi skulle pausa allt har vi haft en ambition att få in bidrag för att kunna genomföra minst en samling för alla landslag under landslagsfönstren i november och december, säger förbundschefen Tage Pettersen till norska telegrambyrån NTB och fortsätter:

– Den sista biten föll på plats igår. Det gör att ett väldigt tråkigt besked och situation plötsligt blir lite mindre tråkig.

“Betyder mycket för spelarna”

Förbundet kommer nu planera för vilka landslagsamlingar som kommer att återupptas senare under hösten.

– Det betyder mycket för spelarna och ledare runt lagen. Det handlar om att deras arbete är uppskattat. Dessutom är det sportsligt viktigt mot 2024 att man får genomföra något som var planerat, säger Tage Pettersen till NTB.

På Hockey-VM i våras kom Norges herrlandslag näst sist i sin grupp men Norge lyckades då vinna mot de blivande världsmästarna Kanada efter straffläggning i den näst sista gruppspelsomgången.

Norges damlandslag spelar B-VM och har inte spelat i A-gruppen sedan 1997.

