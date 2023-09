Mikael Backlund ser ut att bli kvar i Calgary Flames.

Enligt uppgifter från Nordamerika skriver svensken ett nytt tvåårskontrakt med klubben.

Han går snart in i sin 16:e raka säsong i Calgary Flames – och nu står det klart att det blir ytterligare två år därefter.

Enligt samstämmiga uppgifter från kanadensiska insiders har Mikael Backlund kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt med Calgary som kommer börja gälla nästa år vilket gör att han stannar i klubben till 2026.

Det nya kontraktet uppges ha en årslön på 4,5 miljoner dollar vilket motsvarar nästan 50 miljoner kronor. Kontraktets totala värde är därmed nio miljoner dollar (nästan 100 miljoner kronor).

