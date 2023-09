Felix Unger Sörum är en av de yngsta svenska spelarna på träningsläger med NHL-klubbarna just nu. Leksandssonen, född 2005, debuterade i natt för Carolina – och stod omgående för en assist.

– Du vet inte hur han kommer hantera ögonblicket, men det såg inte ut att finnas några problem alls, säger Rod Brind'Amour om talangen.

Carolina Hurricanes vann nattens match mot Tampa Bay Lightning med 5-2. Det var en stor SHL-prägel på matchen.

Efter ett ledningsmål av Tampa klev Carolina nämligen in i matchen via ett 1-1-mål av Jayden Halbgewachs, den tidigare SM-guldvinnaren med Växjö. Det kom sedan 2-1 via backen Caleb Jones. Målet föranleddes av en fin forecheck av Felix Unger Sörum som sedan spelade fram till målet.

Always love it when the guy in front, who may or may not have tipped it, puts the questions to bed quickly. Much love, Jamieson Rees.



An assist for the 18-year-old Felix Unger Sorum! pic.twitter.com/xxXNnKoDw8