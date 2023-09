ANNONS

NHL:s försäsong är officiellt inledd. Under lördagsmorgonen vann Arizona Coyotes mot Los Angeles Kings med 5–3 i Melbourne – där den australienska publiken bjöds på en riktig show av storlöftet Logan Cooley.

Arizona Coyotes och Los Angeles Kings befinner sig just nu i Australien för att spela dubbla försäsongsmatcher i Melbourne. Under tidiga lördagsmorgonen inledde klubbarna NHL:s försäsong i tennisarenan Rod Laver Arena i en match som Coyotes till slut kunde vinna med 5–3.

Matchens delikatess bjöd Arizonas stortalang Logan Cooley på. Drygt halvvägs genom den andra perioden skrinnade den 19-årige centern genom mittzonen och tog sig in i Kings anfallszon på högerkanten. Därifrån bröt han in mot mål och snurrade bort svenske Andreas Englund med en snurrfint innan han lyfte in 4–1-målet samtidigt som han föll till isen.

Mål av Kempe och Arvidsson

Cooley draftades som tredje spelare totalt i 2022 års NHL-draft och skrev i slutet av juli på sitt treåriga entry level-kontrakt med Coyotes efter att ha spenderat fjolårssäsongen i collegeligan. Där producerade amerikanen 60 poäng (22+38) på 39 matcher

I Kings noterades både Adrian Kempe och Viktor Arvidsson för varsitt mål i försäsongspremiären. Coyotes vann till slut matchen med 5–3, där sju av matchens mål gjordes i den andra perioden.

Lagen möts igen i Melbourne under söndagsmorgonen. Matchen har nedsläpp 06:05, svensk tid.

TRÄNINGSMATCH

Arizona Coyotes – Los Angeles Kings 5–3

Arizona: Clayton Keller, Matias Maccelli, Lawson Crouse, Logan Cooley, Barret Hayton.

Los Angeles: Adrian Kempe, Viktor Arvidsson, Trevor Moore.

