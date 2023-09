ANNONS

Efter fem säsonger som ledare i Linköping HC har Niklas Persson antagit en ny utmaning. Den som sportchef för AIK Hockey. Där ska han försöka ta en på flera plan pånyttfödd klubb ett steg närmare SHL.

– Nu när vi har en ekonomi för att vara med och utmana finns det möjligheter till att göra det, säger han till hockeysverige.se.

Det har hunnit gå nio år sedan AIK Hockey senast spelade i SHL. Nio rätt röriga år där topprestationer som nästan fört klubben tillbaka in i finrummet varvats med svidande magplask som gjort att man varit på vippen att hamna i Hockeyettan. Lägg därtill ekonomiska bekymmer som lett till kris och konkurshot om vartannat.

Inför säsongen 2023/24 andas det dock en optimism i Hovets environger. Efter ett par resultatmässigt sett magra år har man en trupp som på pappret ser ut att kunna blanda sig striden på den övre halvan av Hockeyallsvenskans tabell.

Ny sportchef för klubben är Niklas Persson, “Pajen” kallad. Efter fem år som sportchef i Linköping har han tagit ett kliv nedåt i seriesystemet. Men det innebär inte att utmaningen blir mindre.

Tvärtom.

– Vad som lockade med AIK? Jäkligt mycket, skrattar 44-åringen när hockeysverige.se träffar honom på Hockeyallsvenskans upptaktsträff i Stockholm.

– Klubben AIK i sig, kraften bakom, supportarna och historien som finns i klubben är häftig. Det lockade att få vara en del av det. Sedan är det den sportsliga utmaningen också, att försöka ta AIK tillbaka till SHL. Nu när vi har en ekonomi för att vara med och utmana finns det möjligheter till att göra det. Vi kommer inte att vara ekonomiskt starkast, men vi kommer i alla fall att vara med hyfsat däruppe.

AIK Hockey får in 40 miljoner över tre år

AIK:s ekonomi har mycket riktigt förbättrats.

Så sent som i februari 2021 vädjade klubben om stöd för att överleva. I våras kom besked om att man fått in rejäla resurser från externa finansiärer. Upp till 40 miljoner kronor som ska stärka klubben över de tre närmaste åren.

Trots det är det just de ekonomiska förutsättningarna som är den största skillnaden mellan det Niklas Persson vant sig vid i SHL och det som han nu upplever i Hockeyallsvenskan.

– Men inte bara på spelartruppen och lönebudgetmässigt sett, utan framför allt organisationen runt omkring. Allt från kontor till junior- och akademiverksamhet till organisationen runt herrlaget. Här måste man få ut det bästa av varje krona på ett sätt som är annorlunda. Det är klart att du måste det i SHL också om man ska vinna SM-guld, men i allsvenskan och AIK nu är det ett annat perspektiv på det. Det handlar om att få ut max från både spelare och organisation.

Vad tar du med dig från åren som sportchef i Linköping in i det här nya uppdraget?

– Det är väldigt mycket, både positiva och negativa saker. Där har man suttit och funderat mycket på allt från hur jag vill att vi spelar hockey till hur jag uppfattas som ledare. Man har gått på en del minor som man försökt lära sig från att antingen vara tålmodig eller ta ett beslut tidigare. Det är så mycket som spelar in i ett resultat, men jag hoppas att jag vuxit som ledare under de här åren och lärt mig ett och annat.

Du var inne på att AIK har en sprängkraft i sitt varumärke. Har du upplevt att det kommer en extra stor press med det?

– Inte än i alla fall. Det finns alltid förväntningar, förhoppningar och kravställning från alla runt omkring på AIK. Men det upplever jag att man har i det här jobbet oavsett var man befinner sig. Men nu står vi här och ska precis inleda serien så det är lite för tidigt att besvara en sådan fråga (skratt). Jag har i alla fall inte hunnit uppleva så mycket än. Det gäller att vara realistisk och ödmjuk inför det som väntar. Vilka krav som än kommer utifrån måste vi vara starka i gruppen.

Om man tittar på AIK fotboll den här säsongen kan det bli rätt pressat när det blåser snålt.

– Det får man räkna med när man jobbar i en sådan här förening. Det triggar mer än det skrämmer. Jag har höga förväntningar, förhoppningar och målsättningar på mitt jobb och det jag vill göra med AIK. Det vet jag att jag delar med alla andra i gruppen.

Christian Sandberg har fått lämna AIK efter

Niklas Persson tog avsked av Christian Sandberg

Även om han bara har några månader bakom sig på jobbet har Niklas Persson tvingats ta en del tuffa beslut. Som att man inte skulle förlänga avtalet med mångårige lagkaptenen och AIK-ikonen Christian Sandberg.

– Jag hade en ganska tidig dialog med honom om hur jag såg på saker och ting och vad jag ville lista ut innan jag tog ett beslut. Han hade också vissa grejer som han ville fundera kring innan han ens skulle vara intresserad. Där någonstans började det. Sedan gjorde jag en utvärdering under resans gång och kom fram till det beslutet att vi inte erbjuder honom en förlängning.

Han säger att det egentligen inte var ett speciellt svårt beslut att ta sett till omständigheterna.

– Det är så det ser ut i den här världen och när man har det här yrket. Samtidigt är det självklart ett tråkigt besked att ge och på så vis är det tufft. Dialogen med “Sampa” när jag gav beskedet var väldigt lugn. Han förstod till hundra procent mina funderingar, åsikter och vad jag grundade mitt beslut på. Men det är ändå något som är känsligt med tanke på vad han har gjort och vilken fin ambassadör han är för AIK Hockey. Det kommer han att fortsätta vara, det är inget som försvinner för att han inte kommer att ingå i vår trupp. Det är något han har förtjänat över lång tid och något vi vill vårda. Förhoppningsvis, så småningom, om han själv vill och vi hittar en bra lösning vill vi ta del av hans kunskaper.

Men det är inget som kommer att ske redan under den här säsongen?

– Nej, än så länge finns ingen sådan dialog. Sista gången jag pratade med honom hade han inte bestämt om han skulle spela eller inte. Det måste det landa i först innan vi vet vad det kan leda till.

Tom Hedberg är ett av AIK Hockeys intressanta nyförvärv.

Tror på Tom Hedberg

Trots att den profilstarke lagkaptenen inte kommer att bära AIK-tröjan den här säsongen har Niklas Persson kunnat behålla en viss kontinuitet i truppen. Det är också det som borgar för att laget ska ta en mer framskjuten placering än den tiondeplats man hade i grundserien i fjol.

– Jag tror att vi har tio nyförvärv och utöver dem har vi fått behålla i princip alla vi ville behålla. Det innefattar många som gjorde bra prestationer i fjol och det är klart att det är viktigt. Sedan har vi adderat lite olika spelartyper som vi tycker är spännande och ska bli intressanta att jobba med. I helheten tycker jag att vi har ett bra bygge med i stort sett alla pusselbitar för att göra något bra.

Vilka ser du som potentiella genombrottsspelare?

– Genombrott och genombrott… Det ska bli jäkligt spännande att följa Tom Hedberg i Hockeyallsvenskan. Han tar ett kliv ned för att ta två kliv framåt. Han gjorde en väldigt fin säsong i MoDo för några år sedan och sedan en fin i Brynäs. Sedan gick det varken som han eller Brynäs ville. Han är revanschsugen och vill bli den spelare han spåddes bli en gång i tiden. Han ska bli rolig att följa.

– Sedan finns det andra unga killar, som Zion Nybeck som gjorde en poängmässigt sett bra säsong i fjol. Jag är övertygad om att det finns ett par steg till för honom att ta. Han har sett väldigt intressant ut på försäsongen.

Vad är målsättningen?

– Vi har stuckit ut hakan och sagt att vi ska fajtas om att bli topp-fyra. Det fattar alla som förstår sig på ligan att det är en jäkla tuff målsättning, men spelar man i allsvenskan och har målsättningen att man ska upp till SHL någon gång i framtiden gäller det att ha höga målsättningar, leva och sikta efter dem. Annars känner inte jag att det är någon större idé att vara här. Det är därför vi håller på.

Niklas Persson, som urpsrungligen är från Ösmo en dryg halvtimmes bilkörning söder om Hovet, har nu gått och blivit stockholmare på heltid efter alla år i Linköping.

– Jag och frugan har flyttat hit. Äldsta dottern bor redan här, så henne kommer vi betydligt närmare. De två yngsta är kvar i Linköping, där den yngsta har ett år kvar i skolan. Så nu är det lugnt och skönt hemma på kvällarna. Det är andra utmaningar med att ha dem 20 mil söderut, det blir många swish-sms om man säger så (skratt).



I kväll är risken dock stor att pappa inte hinner swisha något. I den allsvenska premiären väntar självaste storfavoriten Brynäs i Gävle. Där får “Pajen” och hans AIK Hockey chansen att bekänna färg direkt.

