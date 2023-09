ANNONS

Marc-André Fleury fyller 39 år under hösten och går nu in på sitt sista kontraktsår.

Han hymlar då inte med att han har haft tankar på att detta kan vara hans sista säsong i karriären.

– Jag ska försöka ta mig igenom den här säsongen och fatta mitt beslut efter det, säger Fleury till The Athletic.

Han är en av de främsta målvakterna i NHL:s historia – men det är oklart hur länge Marc-André Fleury fortsätter sin karriär.

Burväktaren fyller 39 år i november och går nu också in på sitt sista kontraktsår med Minnesota Wild. Stjärnkeepern erkänner då själv att han har varit nära att bestämma sig för att lägga plockhandsken på hyllan.

– Jag funderade på att fatta ett beslut i somras men jag sade till mig själv att jag ska satsa den här säsongen och sedan se hur det går. Jag får se hur jag känner mig fysiskt, mentalt och om jag kan stoppa pucken eller inte. Sedan får jag fatta det beslutet efter säsongen, säger Fleury till The Athletic.

Kan nå 1 000 matcher – som fjärde målvakt någonsin

Fleury bildar målvaktspar med svenske succékeepern Filip Gustavsson i Minnesota där han blev utglänst av svensken förra säsongen. Nu menar veteranen att han inte vill att tankarna om hans fortsatta karriär ska påverka spelet under säsongen.

– Jag vill inte tänka på det för mycket varje match. Jag vill inte att det ska bli så att man tänker “Den här matchen gick bra, jag fortsätter spela” eller “Det går dåligt nu, jag vill inte fortsätta spela”. Det kommer att bli upp och ner under säsongens gång. Jag ska försöka ta mig igenom det och fatta mitt beslut efter det.

Marc-André Fleury går snart in i sin 20:e NHL-säsong efter att han ursprungligen draftats som etta av Pittsburgh Penguins i NHL-draften 2003. Fleury har vunnit Stanley Cup tre gånger med Pittsburgh, 2009, 2016 och 2017. Han har även ett OS-guld med Kanada 2010. Han har också vunnit Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt en gång, 2021.

Fleury har gjort hela 986 matcher i NHL vilket är fjärde mest i ligans historia. Han behöver alltså endast vakta kassen i 14 matcher för att nå 1 000 matcher, något som endast Martin Brodeur, Roberto Luongo och Patrick Roy har gjort tidigare i NHL. Fleurys 544 vinster är tredje bäst i historien och och han står mellan stolparna i åtta vinster med Minnesota kommer han att passera Patrick Roy som den målvakt med näst flest vinster någonsin i NHL.

