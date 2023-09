ANNONS

William Nylander kommer att testas som center under försäsongen, det bekräftar Torontos tränare Sheldon Keefe.

Samtidigt lägger general managern Brad Treliving locket på om hur kontraktsförhandlingarna med svenske stjärnan går.

– Vi vill sajna William till ett nytt kontrakt och försöker att lösa det, säger han.

Under i princip hela sin NHL-karriär har William Nylander spelat ytterforward, något han har gjort framgångsrikt då han har växt ut till en av Torontos allra bästa och viktigaste spelare.

Men till den kommande säsongen kan Nylanders position förändras.

På en presskonferens under onsdagen berättade nämligen Torontos coach Sheldon Keefe att laget ska testa att spela William Nylander som center under försäsongen – och kanske även under säsongsinledningen.

– Han kommer spela som center när träningslägret börjar i morgon. Vi har funderat på det ett tag och jag har pratat med honom om det. Han har flyttat till center ibland mitt under matcherna och nu ger vi honom lite tid och möjlighet att växa in i den positionen för att ha erfarenheten och självförtroendet att kunna spela där, säger Keefe och fortsätter:

– Det ger oss en möjlighet att se hur det fungerar och hur det påverkar både Williams och lagets spel. Han är med på detta och är bekväm med att spela center då han har gjort det tidigt i sin karriär.

William Nylander spelade som center i inledningen av sin karriär och var center innan han draftades av Toronto Maple Leafs 2014. Han har även spelet på den positionen under sin tid i AHL med farmarlaget Toronto Marlies.

Sheldon Keefe öser även beröm över sin svenske stjärna.

– Jag tror att William kan göra vad han än vill där ute på isen. Så bra är han.

Lägger locket på om kontraktsförhandlingarna

Det har varit mycket spekulationer kring William Nylanders framtid i Toronto då hans kontrakt med klubben löper ut nästa år och han riskerar då att bli unrestricted free agent.

Tidigare under lågsäsongen har Toronto skrivit ett nytt kontrakt med superstjärnan Auston Matthews men förhandlingarna med Nylander går mer trögt då parterna ännu inte enats om varken lön eller kontraktslängd.

Torontos GM Brad Treliving är då fåordig om situationen – men menar att klubben jobbar på att Nylander ska stanna.

– Självklart är det en prioritet för oss. Vi vill sajna William till ett nytt kontrakt och försöker att lösa det. Han är en toppspelare och vi vill alltid behålla våra bästa spelare. Han själv har också uttryckt att han vill stanna i Toronto, vilket är ett bra tecken, säger Treliving och lägger sedan locket på hur förhandlingarna går:

– Efter i dag kommer jag inte att kommentera situationen något mer förrän jag har någonting nytt att rapportera.

Jobbigt skadeläge för Muzzin och Murray

I samband med onsdagens presskonferenser lämnar Toronto Maple Leafs också två tråkiga besked inför den kommande säsongen.

Nyckelbacken Jake Muzzin har inte spelat en match sedan 18 oktober 2022 och gjorde endast fyra matcher i fjol då en svår ryggradsskada upp emot nacken gäckar 34-åringen. Enligt general manager Brad Treliving kommer Muzzin då inte att kunna spela någonting under hela säsongen 2023/24. Med tanke på att backen därmed kommer att ha missat nästan två hela säsonger är det oklart om han ens kommer kunna återvända till spel i sin karriär.

Treliving gav även ett negativt besked om målvakten Matt Murray. Den dubble Stanley Cup-mästaren har haft stora problem med skador de senaste åren och tvingas nu till en omfattande operation som gör att han kommer att bli borta en längre tid. I nuläget är det inte känt vad det är för typ av operation och enligt Treliving går det just nu inte att säga när Murray kan komma tillbaka.

