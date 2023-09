Mattias Ekholm dras med en skada som gör att han missar inledningen av försäsongen i NHL.

Då kommer backtalangen Philip Broberg att få en utökad roll i starten, enligt Edmonton Oilers GM Ken Holland.

Den här veckan börjar NHL-klubbarnas träningsläger inför den nya säsongen – men någon som kommer att saknas i inledningen är svenske toppbacken Mattias Ekholm.

På en presskonferens under onsdagen berättade Edmonton Oilers GM Ken Holland att Ekholm dras med en muskelskada på sin höftböjare vilket innebär att han kommer missa starten av försäsongen i NHL, vilket rapporteras av Jason Gregor på Oilersnation.com. I nuläget är det oklart exakt när han kommer att komma tillbaka.

I Ekholms frånvaro kommer då landsmannen Philip Broberg att få en utökad roll. 22-åringen från Örebro ser ut att få spela på Ekholms position under inledningen av försäsongen.

