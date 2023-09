ANNONS

Förra säsongen präglades av turbulens, med missnöje i spelartruppen och flera spelare som både lämnade klubben och sedan riktade kritik mot ledningen. Nu svarar Leksands tränare Jordan Colliton på kritiken och ger sin syn på den tumultartade säsongen.

– Förändringar är svåra. Tidigare har man kanske kunnat göra saker och komma undan med dem, säger Colliton till hockeysverige.se

Inför förra säsongen kom Jordan Colliton till Sverige. Hon fick uppdraget att ta över Leksands IF. Men debutsäsongen i Sverige blev allt annat än enkel för kanadensiskan. Det blev en fullt godkänd sjätteplats, och ett kvartsfinaluttåg mot Djurgården, men säsongen präglades av interna konflikter och en påstådd spricka mellan Colliton och flera spelare.

Under säsongen lämnade Agnez Svensson, Amanda Johansson och Lisa Östrup Leksand, och kritiserade tränaren.

– Jag tycker inte Leksands IF behandlar människor så bra, sade Svensson.



– Det brast mellan mig och tränarna. För att kunna vara bra i sin hockey måste man kunna må bra utanför. Även om man inte ska ta in personliga saker utifrån med sig in i ishallen så påverkas man det ändå utan att man tänker på det. Det är vad jag känner tränarna har lite svårt för, att känna dom sympatierna, att man kanske inte mår bra och känner sig 100 procent varje dag. Det är där det har skurit sig lite, sade Amanda Johansson.

– Jag känner att det inte varit någon bra kommunikation alls, tyvärr. Den hade kunnat förbättras väldigt mycket, sade Lista Östrup i riktning mot Colliton.

Häromveckan gav Leksands sportchef Alexander Bröms sin syn på situationen.

– Ska jag också vara brutalt ärlig så kan jag ifrågasätta vissa spelare från förra året att: på vilken arbetsplats är det okej att skrika åt sin chef och slänga dörrar i ansiktet på sin chef? På vilken arbetsplats är det okej att runda sin chef och försöka ändra på tydliga direktiv för att hitta ett svar som passar dig? På vilken arbetsplats är det okej att gnälla bland sina arbetskamrater, dag ut och dag in, och försöka få dem emot din chef? Jag tror att det är så otroligt mycket som vissa väljer att framföra till tidningarna och som tidningarna också köper med hull och hår.

Amanda Johansson, Agnez Svensson och Lisa Östrup har både fått och gett kritik. Foto: Ronnie Rönnkvist.

“Jag ångrar ingenting”

Tränaren som stått i centrum för turbulensen, Jordan Colliton, har i media hållit en ganska låg profil om allt som skedde förra säsongen. För hockeysverige.se ger den 33-åriga coachen sin syn på det röriga förstaåret i Leksand.

– Förändringar är svåra. Att lära sig att det får vara obekvämt och att misslyckas ibland, det är svårt. Det är det man gör efter det som kommer avgöra om du växer som lag och person, säger Colliton i samband med SDHL:s upptaktsträff.

– Vi vill kunna hålla en jämnare nivå och inte ha för höga toppar eller djupa dalar, oavsett vad vi som grupp går igenom och stöter på för utmaningar. Det är en viktig del för att vi ska kunna växa, med tanke på det vi gick igenom förra säsongen.

Just “förändringar” är ett ord Jordan Colliton återkommer till. Hon kom till Leksand för att förändra damverksamheten, och det har inneburit vissa justeringar som inte fallit alla spelare i smaken.

– Alex (Bröms) tog in mig med en vision och ett mål för klubben. Jag försökte komma in och implementera saker för att vi skulle lyckas med det. När man då kommer in och sätter förväntningar på spelare, höga förväntningar på spelare som kanske inte haft det förr…Då är det svårt för dem att uppfylla de förväntningarna även om jag trodde de skulle kunna lyckas.

– Vi vill bli ett bättre lag. Vi vill vara ett topplag i SDHL. Förra säsongen var en del i omställningen mot att bli det - och det kommer fortsätta den här säsongen också. Det är inget som händer över en natt.

Är du förvånad över att alla spelare inte ville “hoppa på tåget”?

– Man måste ge idrottare chansen att möta sina utmaningar, och blev kanske lite förvånad över att alla inte valde att göra det. Men det är okej.

– Den grupp av spelare som är kvar i Leksand, tillsammans med våra nyförvärv, vill däremot ha de där utmaningarna. De vill bli bättre personer och bättre spelare. I slutändan kommer det hjälpa klubben.

Du säger att det inte är okej att hålla med dig…

– Totally!

…men är du besviken på att det finns spelare som uttalat sig i media, och riktat kritik mot dig?

– Inte besviken. Det är uppenbarligen så de känner och de har rätt att känna som de gör - precis som att vi som klubb har rätt att gå vidare med andra spelare för att vi ska kunna nå våra mål.

Jordan Colliton i samtal med Bernadette Karpf. Foto: Bildbyrån.

Vill du exemplifiera vad spelarna har sagt och gjort? Alexander Bröms berättade att det smällts igen dörrar, och sådana saker.

– Nja… Som jag sa: Förändringar är svåra. När man försöker sätta ett nytt beteende och nya vanor kan det bli reaktioner på det. Reaktioner som inte är okej. Tidigare har man kanske kunnat göra saker och komma undan med det, säger Jordan Colliton.

– Men det spelar ingen roll för mig. Alla beslut jag fattar är för lagets bästa, och hur laget ska gå framåt. Jag gör det för att spelarna ska bli bättre spelare och personer. Men i slutändan är det upp till idrottaren själv. Det är deras val, hur de svarar upp på det.

Har du lärt dig något? Ångrar du något?

– Du lär dig alltid saker, oavsett om det är från en positiv eller negativ upplevelse. Om du inte är öppen för att lära dig, som coach, kommer du inte överleva speciellt länge. Men med tanke på de steg vi kunde ta förra säsongen ångrar jag ingenting. Vi är på rätt väg. Vi är ett enat lag som vill nå ett och samma mål.

“Då kommer du aldrig uppnå det du vill”

Jordan Colliton menar att finns en annan profil, en annan karaktär, på årets Leksandsupplaga. Hon menar det är stora skillnader på truppen.

– Ja, speciellt med tanke på de som valt att stanna kvar en säsong till. Vi lade ned ett stort jobb förra säsongen för att förändra vår inställning och bli mer professionella.

– Om du inte har några förväntningar på dig själv så har du alltid mer att ge. Om du inte pushar dig för att göra mer, eller bli något mer, kommer du aldrig lyckas uppnå det du vill. Du måste fundera på vad du vill lyckas med, som spelare och lag, men också på vad du är villig att göra för att nå dit. Spelarna som valde att stanna, som kommit tillbaka till den här säsongen, förstår det. Och de nya spelare som valt att komma hit har gjort det för att de vill vara en del av en miljö där spelarna tänker på samma sätt. För så här är det: Ska vi vara ett topplag i SDHL måste alla dra åt samma håll.

Foto: Bildbyrån.

Hur långt har ni kommit? När är ni ett topplag?

– Det får tiden utvisa, säger Leksandstränaren med ett leende och fortsätter:

– Jag pratar mycket med mina spelare om att det är en process. Det handlar om att ha en bra daglig verksamhet, att göra jobbet varje dag. Det finns ett citat som är: “If you're a dreamer, you've got to be a doer”. Du måste helt enkelt lägga ned jobbet varje dag. Inget händer från en dag till en annan. Om du bara fokuserar på slutresultatet i stället för på vägen dit kommer du aldrig lyckas med det du vill. Fokuserar du däremot på processen och hur du vill nå slutresultatet är du vanligtvis på ett bra ställe.

Så, vilka är dina förväntningar på säsongen?

– Vi är mitt inne i den där processen och det får ta så lång tid det behöver. Men jag ser verkligen fram emot säsongen och är exalterad över de steg vi tagit, redan under försäsongen.

– Jag vill fortsätta bygga något, och uppnå mer än förra året. Mitt första år här lyckades jag sätta en grund till vad vi vill bli för sorts klubb på damsidan. Nu ska vi fortsätta med de positiva vanorna och beteendena som grupp.

Leksand premiärspelar mot Djurgården. Pucken släpps på söndag klockan 12:00

