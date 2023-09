ANNONS

Efter att PWHL grundats i somras hölls i går kväll ligans första draft. Då blev Emma Söderberg historisk då hon som första svensk någonsin valdes i PWHL-draften, då målvakten valdes som 58:e spelare totalt av Boston.

Under måndagskvällen, svensk tid, genomförde PWHL sin första draft någonsin för att fylla på spelartrupperna för de sex nystartade lagen i ligan. Varje klubb fick göra 15 draftval under kvällen och totalt 90 spelare valdes i draften, där amerikanskan Taylor Heise blev vald etta av Minnesota.

Det dröjde sedan längre än vad många kanske hade förväntat sig, men i mitten av den tionde rundan valdes svenska målvakten Emma Söderberg av Boston som 58:e spelare totalt – varpå hon blev den första svenska spelaren någonsin att draftas i PWHL.

Lina Ljungblom vald som sista spelare

Även Lina Ljungblom blev tingad i draften, då hon plockades upp av Montréal med det sista valet i draften (90) och därmed blev den yngsta spelaren att väljas i draften. 21-åriga Ljungblom tillhör för närvarande SDHL-klubben MoDo och har kontrakt med klubben över säsongen 2023/24. För Skaraborgs Allehanda har Ljungblom varit öppen med att hon lockas av en flytt till Nordamerika.

– Absolut, det lockar förstås. Det är ändå det man strävar efter och självklart vill man kunna tjäna pengar på det man håller på med. Just nu är jag ganska lugn och det handlar inte bara om pengar. Eftersom jag fortfarande är ganska ung så måste jag tänka på vad som är bäst för min utveckling, sade hon till tidningen i slutet av augusti.

20 SDHL-bekantingar draftade

Totalt draftades 20 spelare som spelar, ska spela eller har spelat i SDHL. Bland dessa återfinns bland andra Michela Cava (Minnesota), Kennedy Marchment (Montréal) och Sidney Morin (Minnesota).

Bland årets SDHL-spelare draftades, förutom Lina Ljungblom, även Luleå/MSSK:s back Dominika Lásková (Montréal) och MoDo-backen Aneta Tejralová (Ottawa).

I somras köptes den tidigare proffsligan PHF upp av en ägargrupp med multimiljardären Mark Walter i spetsen. Ligan kommer att erbjuda sina spelare en minimilön på drygt 350 000 kronor per säsong, där även minst sex spelare i varje lag måste ha ett kontrakt värt drygt 800 000 kronor och snittlönen för spelarna i varje lag kommer att ligga på 55 000 dollar per säsong, vilket motsvarar drygt 615 000 kronor per säsong.

PWHL väntas dra igång ligaspelet i januari.

