Timrå kommer behöva klara sig utan Didrik Strömberg kommande veckor.

Backen föll olyckligt på träning och meddelas nu ha drabbats av en skada.

– Det har under omständigheterna gått väl för honom, säger lagläkaren Christian Rydin på klubbens hemsida.

Det blev en pangstart på säsongen för Timrå. Redan efter första perioden hade man 3–0 mot favorit-tippade Frölunda och vann sedan till slut med 4–2.

Till dagens (lördag) match borta mot Luleå kommer man däremot tvingas till ändring i laget.

Klubben meddelar att backen Didrik Strömberg skadat sig dagen efter premiärsegern och väntas bli borta åtminstone några veckor.

– Didrik Strömberg föll olyckligt och med hög kraft in i sargen under gårdagens träning. Det har under omständigheterna gått väl för honom, men han har drabbats av en fraktur på överkroppen. Han kommer att utredas vidare under veckan samtidigt som det står klart redan nu att hans rehabilitering kommer kräva några veckors frånvaro, säger lagläkaren Christian Rydin på klubbens hemsida.

