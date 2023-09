Förra året petades Blake Wheeler som lagkapten för Winnipeg Jets och i somras köptes han ut från sitt kontrakt.

Nu står det klart att trotjänaren Adam Lowry tar över “C:et” i Jets.

– När jag fick reda på detta så blev jag väldigt glad och nästan mållös, säger Lowry till klubbens hemsida.

Inför förra säsongen meddelade Winnipeg Jets att Blake Wheeler petas som lagkapten och i somras köptes han ut från sitt kontrakt med klubben.

Nu presenterar Jets att de har utsett en ny lagkapten efter att inte haft någon spelare med ett “C” på bröstet i fjol. Det blir trotjänaren Adam Lowry som blir ny lagkapten för Winnipeg.

– När jag fick reda på detta så blev jag väldigt glad och nästan mållös. När man växer upp så är detta någonting man drömmer om men det känns nästan ouppnåeligt. Att få vara lagkapten för ett kanadensiskt NHL-lag är väldigt speciellt och något jag verkligen ser fram emot, säger Lowry.

Allow him to reintroduce himself.



Adam Lowry, Captain of your Winnipeg Jets ✈️ pic.twitter.com/ZweKi36B7z