Saku Mäenalanen ser ut att få en ny chans i NHL.

VM- och OS-guldmedaljören skriver provspelskontrakt med Colorado Avalanche.

Förra året ryktades forwarden Saku Mäenalanen vara nära en flytt till Brynäs men det blev ingen övergång till det dåvarande SHL-laget. I stället skrev finländaren på för Winnipeg Jets i NHL.

Den senaste säsongen var 29-åringen ordinarie i Winnipeg där han gjorde tio poäng på 64 matcher. I våras erbjöds han däremot inget nytt kontrakt av Jets utan blev unrestricted free agent.

Nu står det däremot klart att Mäenalanen kan få en ny chans i NHL. Forwarden skriver nämligen ett provspelskontrakt med Colorado Avalanche inför att klubbens träningsläger inleds senare i september.

#GoAvsGo have signed UFA forward Saku Maenalanen to a professional try out.



Maenalanen played for Winnipeg last season.https://t.co/E2iKhf7X9G