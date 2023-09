ANNONS

HV71 tar sin första seger mot SHL-motstånd på försäsongen.

Juniorerna Hugo Fransson och Hugo Pettersson klev fram och sköt de avgörande målen i 5-2-segern mot Rögle.

Inför måndagskvällens match mot Rögle hade HV71 spelat fyra träningsmatcher mot SHL-konkurrenter under försäsongen utan att lyckas vinna.

Nu kom dock trendbrottet. HV71 kunde nämligen vinna med 5-2 mot Rögle för att ta sin första seger mot SHL-motstånd inför den kommande säsongen.

HV71:s nya lagkapten och storstjärna André Petersson hade missat alla de första träningsmatcherna på grund av skadan han fick under hockey-VM i maj men i kväll var han tillbaka. Då presenterade sig Petersson direkt genom att göra 1-0 till HV efter 15 minuters spel. Stjärnan fick pucken i mittzon och dribblade sig förbi Röglebacken för att komma in i offensiv zon. Från en snäv vinkel sköt han sedan pucken upp i krysset.

Petersson spräckte därmed nye Röglemålvakten Petr Kvacas nolla. Tjecken hade spelat två matcher utan att släppa in ett mål men nu fick han alltså kapitulera för första gången sedan han värvades till Skåneklubben.

HV71:s ledning blev dock inte långvarig. Strax efteråt kunde Rögle kvittera till 1-1 då backförvärvet Brandon Davidson lade ett skott mot mål som Victor Brattström inte lyckades kontrollera. Pucken tog på Brattströms plockhandske och studsade sedan in bakom HV-målvakten.

I den andra perioden var det sedan Rögle som kunde ta ledningen. Ängelholmarna fick spela fem-mot-tre och utnyttjade då det numerära övertaget. Efter en tids snurrande i offensiv zon passades pucken till Simon Ryfors och han sköt ett direktskott som gick in vid Brattströms första stolpe.

HV71 svarade däremot sedan för att kvittera till 2-2. Rögle slarvade med pucken i egen zon vilket ledde till att Joonas Nättinen kunde sno åt sig pucken och passa över till Radan Lenc som sköt ett skott som letade sig in i nät.

HV71 vann efter stark tredje period

Det var alltså helt jämnt inför den tredje perioden men där skulle HV71 kunna kliva ifrån – efter mål från juniorerna Hugo & Hugo.

Först kom 3-2 till HV tidigt i den tredje perioden då 19-årige backen Hugo Fransson sköt ett skott från blålinjen som gick hela vägen in i mål bakom en skymd Kvaca.

Halvvägs in i perioden utökade sedan till 4-2. Bobby Nardella spelade in pucken till 18-årige forwarden Hugo Pettersson som drog runt pucken och sköt in den i bortre hörnet.

Nardella skulle sedan själv fastställa slutresultatet. Det amerikanska nyförvärvet laddade nämligen på för ett slagskott från blålinjen som gick förbi Kvaca som återigen var skymd.

HV71 vann matchen med 5-2 och har nu tre vinster och fyra förluster på försäsongen. Rögle å sin sida förlorar igen efter att ha haft tre raka vinster. Deras facit är därmed tre vinster och två förluster på försäsongen.

Rögle spelar sin sista träningsmatch inför SHL-säsongen på torsdag då Frölunda står för motståndet medan HV71 avslutar sin försäsong mot Malmö på lördag.

Rögle – HV71 2–5 (1-1,1-1,0-3)

Rögle: Brandon Davidson, Simon Ryfors.

HV71: André Petersson, Radan Lenc, Hugo Fransson, Hugo Pettersson, Bobby Nardella.

