Elias Lindholm har bara ett år kvar på sitt kontrakt med Calgary Flames och det har varit mycket spekulationer om hans framtid.

För hockeysverige.se bryter nu NHL-stjärnan tystnaden om ovissa framtiden i Calgary.

– Det är mycket vi ska komma överens om, men jag har sagt att jag kan tänka mig att stanna, säger Lindholm.

Calgary Flames förväntades ta sig till Stanley Cup-slutspelet förra säsongen och ”där kunde allt hända”. Nu blev det inget slutspel. För en av lagets viktigaste spelare, Elias Lindholm, blev det en okej säsong på isen, men också lite speciellt vid sidan av då han blev pappa för första gången.



– Säsongen var lite upp och ner, men den kändes ganska bra. Jag har alltid varit bra på att hålla fokus och leva i nuet, men sedan kom vår son lite tidigt och det blev lite kaosartat, berättar han för hockeysverige.se och fortsätter:

– Hockeyn blev inte det primära där och då och efter det tappade jag lite fokus på min egen säsong. Jag tycker ändå att jag gjorde det ganska bra till det primära inte var nummer ett längre, men ändå kanske inte den bästa säsongen. Att bli pappa är en av grejerna som är stort i livet och det hände mycket där och då.



Hur mår er son idag?

– Han kom fem veckor tidigt så det var lite mycket där i början, men han och alla vi i familjen mår bra nu. Han blev sex månader för någon vecka sedan så det är full fart.



Hur är det att vara pappa?

– Det är kul. I början kunde jag inte göra så mycket utan det var mycket mamma som gällde. Mycket byta blöja, men det funkar. Det är egentligen senaste månaden som vi har börjat ”connecta”.

– Livet är lite annorlunda nu. Jag kanske inte kan vara lika spontan längre och hitta på grejer, säger Calgary-forwarden med ett leende.

Elias Lindholm vid en internmatch med Brynäs i augusti. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Elias Lindholm: “Självklart blir man less ibland”

– Jag hoppas det, men just nu känns som att jag vill hitta tillbaka till fokuset jag hade till det att säsongen drar i gång.– Sedan har jag alltid varit bra på att när jag väl kommit hem så är jag hemma och inte tänker så mycket på hockey. Då får det vara fokus på familjen i stället. Jag tycker att jag alltid varit hyfsad på det där, att när jag är på arenan är det hockey och när jag inte är där brukar jag vara bra på att släppa den.

Calgary hade givetvis som mål att ta sig till Stanley Cup-slutspel, men det fattades något för att laget skulle ta sig hela vägen.



– Svårt att säga vad som fattades. Det var en lite halvknackig säsong hela vägen och kändes som att det var mycket som gick fel. Vi fick aldrig ihop vart nya spelarna skulle in och lite sådant.

– Vi vann någon match, men fick aldrig några ”streaker” när vi behövde det. Vi vann två, förlorade en. Vann en, förlorade två. Vi kom aldrig i kapp.

– Sedan föll vi lite på målsnöret. Bland annat förlorade vi mot Chicago hemma som kom tredje sist i hela ligan. En jätteviktig match med bara några omgångar kvar – och vi torskade på hemmaplan… Det får inte hända om man ska ta sig till slutspel.

– Det var, som sagt var, mycket som hände och inte bara där vi tappade, men vi fick aldrig ihop det.



Darryl Sutter kom in som head coach under säsongen 2020/21, något som kändes bra där och då enligt Elias Lindholm.



– Han var i Calgary under två och ett halvt år. Just när han kom in var det kanon. Vi behövde lite förändring inom organisationen och på tränarplatsen. Darryl är krävande och hans ledarstil tar mycket på energin.



Hur passade hans ganska tuffa ledarskap in i motgång?

– Jag brukar inte ”foka” så mycket på tränaren. Klart att det var tråkigt att se att många tog åt sig. Självklart blir man less ibland, men det blir man på vem som helst.

– Han är borta nu, men det var många som var problemet, många spelare inklusive jag själv som inte var så bra. Det var inte bara han.

De senaste åren har Elias Lindholm växt ut till en av NHL:s främsta centrar. Foto: Sergei Belski-USA TODAY Sports

Från och med säsongen 2023/24 kommer Ryan Huska vara head coach för Calgary.



– Han har varit assisterande tränare i Calgary under fem år och har en lite mer annorlunda ledarstil än Darryl. Ryan bidrar med lite mer svenskt ledarskap. Lite lugnare och pratar mycket med spelarna.

– Vi får se hur det blir. Jag har aldrig haft honom som huvudtränare. ”Ralle” (Rasmus Andersson) och Oliver (Kylington) hade honom i Stockton någon säsong. Framför allt tyckte ”Ralle” att han var jättebra där.

– Jag har ändå haft Ryan som assisterande och lärt känna honom bra. Vi har pratat lite på telefon och han verkar taggad, så jag tror det kan bli bra.



Rasmus Andersson är lite bortglömd här i Sverige, vad är hans betydelse för laget?

– ”Ralle” har varit sjukt bra för oss. Det var egentligen säsongen innan den som var han tog klivet upp. ”Gio” (Mark Giordano) försvann och ”Ralle” kom in och fick vara powerplay nummet ett, fick en stor chans och tog vara på den. Han har lyft sitt spel och är viktig för oss.

Ovissa framtiden i Calgary: “Mycket vi ska komma överens om”

Elias Lindholm ska i höst inleda sin sjätte säsong i klubben och har stora förväntningar på den för lagets del.



– Vi har ungefär samma lag som förra säsongen. Tappat (Tyler) Toffoli, men fått tillbaka Kylington.

– I och med att mycket gick fel förra säsongen och vi föll på målsnöret förväntar jag mig att vi är ett slutspelslag. Allt annat är inte bra nog. Det är slutspel som gäller.

– Vi har sagt varje år att kommer man väl in i slutspel kan vad som helst hända. Florida var verkligen ett bevis på det. Dom gled in på ett bananskal och tog det nästan hela vägen. Det är sjukt små marginaler.

Båda svenskarna Mikael Backlund och Elias Lindholm har utgående kontrakt med Flames. Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Kontraktet med Calgary går ut efter kommande säsong. Elias Lindholm har också fått erbjudande att skriva nytt kontrakt med klubben.



– Jag är villig att stanna kvar. Sedan sköter min agent och Calgary det mesta. Det är mycket vi ska komma överens om, men jag har sagt att jag kan tänka mig att stanna. Efter det får agenten och Calgary fixa resten. Sedan får vi se om det löser sig eller inte.

– Jag har ett år kvar, men blir det inte som jag har tänkt mig så blir jag ”free agent”. Inget konstigt med det. Vi får se vad som händer.



Hur trivs ni socialt med att bo i Calgary?

– Jag tycker det är bra. Det är en trevlig stad, finns mycket att göra, fina restauranger, bra shopping och allt sådant. En vacker stad och jag gillar Kanada som land.

– Det blir lite kallt ibland, men det är tur att jag är svensk och kan hantera det, avslutar Elias Lindholm med ett skratt.

