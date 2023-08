Bill Peters fick sparken av Calgary Flames efter anklagelser om rasism och fysiskt våld mot spelare.

Nu uppges skandalcoachen återvända till den nordamerikanska hockeyn – och bli ny huvudtränare för juniorlaget Lethbridge Hurricanes i WHL.

Det var i november 2019 som berättelserna om Bill Peters skräckvälde som tränare började komma fram.

Först anklagades coachen för rasism av den tidigare SHL-spelaren Akim Aliu.

“Han använde 'n-ordet' mot mig flera gånger i omklädningsrummet för att han inte gillade musiken jag spelade”, berättade Aliu om en incident som ska ha skett 2010 då Peters tränade Chicago Blackhawks farmarlag.

Därefter kom nya vittnesmål. Bland annat tjeckiske forwarden Michal Jordán anklagade Peters för att ha använt fysiskt våld mot sina egna spelare.

"Du får vad du förtjänar, Bill. Värsta coachen och upplevelsen som jag har haft. Sparkade mig och slog en annan spelare i huvudet under match. Sedan låtsades du som att det inte hände. Kunde inte tro mina ögon, att detta hände i världens bästa liga. Glad att jag inte behöver gå igenom sånt längre”, berättade Jordán.

Peters fick sedan sparken från Calgary Flames och flyttade till Ryssland där han fick jobb som huvudtränare för KHL-klubben Avtomobilist Jekaterinburg. 2021 fick han sparken av ryska klubben och därefter har han gått utan jobb.

Nu kommer dock rapporter om att Bill Peters är på väg tillbaka till den nordamerikanska ishockeyn. Gregg Drinnan var först med nyheten och senare har även Greg Wyshynski på ESPN också rapporterat att Peters är nära att ta över som ny huvudtränare för juniorlaget Lethbridge Hurricanes som spelar i WHL.

Frank Seravalli på DailyFaceoff.com har varit i kontakt med Akim Aliu, som 2020 var med och grundade Hockey Diversity Alliance för att bekämpa rasism inom ishockeyn. Enligt Aliu har han fortfarande inte fått någon ursäkt från Peters, 13 år efter själva händelsen och fyra år efter att det kom ut i det offentliga.

NEWS: Sounds like ex-Flames coach Bill Peters could resurface as head coach of WHL Lethbridge Hurricanes, as @gdrinnan first reported. Might happen as soon as Wed. Peters resigned in 2019 after Akim Aliu said the coach directed racial epithets toward him in the minors. (1/2) pic.twitter.com/xD5lQTwiik

Following up on Gregg’s report that Bill Peters is potentially next head coach in WHL Lethbridge.



Checked in with Akim Aliu, who said Peters has still not apologized - 13 years after the incident, and nearly 4 years after it became public and cost him his NHL head coaching job. https://t.co/NFMPpSDeYC