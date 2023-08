ANNONS

Det blev ingen fortsättning i SHL för Nick Shore. Nu ska den tidigare HV71-spelaren slå sig in i NHL. 30-åringen har nämligen skrivit ett try out-kontrakt med Carolina Hurricanes.

Nick Shore var en viktig pjäs för HV71 när laget under våren reste sig och lämnade kvalplatsen. Efter att ha anslutit från Ambrí Piotta stod kanadensaren för 18 poäng på 25 matcher och visade i stunder sin höga klass.

Efter säsongen valde parterna alltjämnt att gå skilda vägar.

Och istället för en fortsättning i Europa ska centern nu försöka slå sig in på nytt. Det är Carolina Hurricanes som har skrivit ett try out-kontrakt med 30-åringen. Där kommer den tidigare SHL-spelaren få chansen att spela till sig ett riktigt kontrakt med klubben under försäsongen.

Another day, another PTO!



The #Canes have added veteran forward Nick Shore to the team's training camp roster.https://t.co/aXC0r15tX7 — Walt Ruff (@WaltRuff) August 29, 2023

Tidigare under karriären har Nick Shore gjort närmare 300 NHL-matcher för, framför allt, Los Angeles Kings och Toronto Maple Leafs.

TV: "Kan man ha det kravet på en 20-årig målvakt?"