Alexis Lafrenière och New York Rangers uppges vara överens om ett nytt kontrakt.

Draftettan från 2020 ska ha tecknat ett nytt tvåårskontrakt värt 2,325 miljoner dollar per säsong.

Sedan förra säsongen tog slut har Alexis Lafrenières kontrakt med New York Rangers löpt ut och under sommaren har parterna förhandlat om ett nytt avtal för draftettan från 2020.

Förra veckan sade Lafrenière själv att ett nytt avtal var nära – och nu verkar parterna vara helt överens.

Enligt uppgifter från Sportsnets insider Elliotte Friedman samt Larry Brooks på New York Post ska Alexis Lafrenière kommit överens med Rangers om ett nytt tvåårskontrakt.

Hearing NYR and Alexis Lafreniere closing in on a two-year extension in the $2.3M area.