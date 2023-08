Joe Veleno väntar fortfarande på sitt genombrott på NHL-nivå.

Nu skriver centern, som spelade i Malmö säsongen 2020/21, på ett nytt kontrakt med Detroit Red Wings.

2018 draftades Joe Veleno i förstarundan av Detroit Red Wings och han sågs som en stor talang efter att ha fått “exceptionell status” i QMJHL redan som 15-åring och öste in poäng i juniorligan innan han tog steget över till den professionella hockeyn.

Veleno har sedan tagit en ordinarie plats i Detroits laguppställning men 23-åringen väntar fortfarande på det stora genombrottet på NHL-nivå. Den senaste säsongen gjorde han 20 poäng (9+11) på 81 matcher.

Nu meddelar Red Wings att de har kommit överens om ett kontrakt med centern inför den kommande säsongen. Avtalet är värt 825 000 dollar i ett år för ett värde på cirka nio miljoner kronor.

UPDATE: The #RedWings today re-signed forward Joe Veleno to a one-year contract with an AAV of $825,000.



📰 » https://t.co/ibgMDvjx4m pic.twitter.com/X50rXBpJaE