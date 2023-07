ANNONS

Efter Vita Hästens konkurs har Sebastian Benkers framtid varit oviss. Nu står det klart att forwarden stannar i Hockeyallsvenskan, och går till Östersund.

– Får vi ihop det känns det som att vi kan göra något riktigt bra av den här säsongen, säger 31-åringen.

Sebastian Benker har spelat sex raka säsonger i Hockeyallsvenskan sedan han var med och tog upp Troja/Ljungby till andra divisionen. Nu står det klart att forwarden blir kvar i ligan trots Vita Hästens konkurs.

Nästa klubb blir Östersund. Det blir den sjätte klubben i Hockeyallsvenskan för 31-åringen. Den gångna säsongen med Vita Hästen var också den poängmässigt bästa i karriären. Det blev 33 poäng på 50 matcher, och 18 mål.

– Väldigt kul att vi har kunnat knyta till oss Sebastian. Vi var nära redan ifjol, men var lite sent ute, så vi har haft koll på honom under säsongen. Han har bra storlek, är åkstark och har ett riktigt bra skott så han kommer absolut spetsa till vår offensiv, säger Östersunds sportchef Per Tagesson.

Förutom Troja/Ljungby har Sebastian Benker även spelat för Västerås, Almtuna, Västervik och nu senast i Vita Hästen. Det nya kontraktet är skrivet över en säsong.

TV: Ur arkivet: Minnesvärda mål från Bergerons tid i Boston