ANNONS

Färjestad BK fyller på med en ny backbjässe. Kanadensaren Jeremy Groleau förstärker lagets blåinje inför den stundande säsongen.

– Det vi gillar med Jeremy är att han är defensivt inriktad, säger Rickard Wallin om nyförvärvet.

Under måndagen samlas Färjestad BK inför säsongen 2023/24. Innan dess bjussade klubben sina fans på ett nyförvärv i form av den kanadensiske backen Jérémy Groleau.

23-åringen, som skrivit under ett ettårskontrakt, kommer närmast från Utica Comets som är New Jersey Devils farmarlag i AHL. Där var han under den gångna säsongen lagkamrat med bland annat Andreas Johnsson och Alexander Holtz.

Värvningen av Jérémy Groleau ger FBK lite försäkring med tanke på Mikael Wikstrands ovissa skadesituation.

– Tanken är inte att ersätta Mikael Wikstrand rakt av, men vi kände att med tanke på att det sannolikt inte är spel från start för Wikstrand, och vi inte vet tidsramen, så behöver vi uppgradera backsidan lite grann med både bredd och sådana egenskaper som vi tycker att vi kanske skulle behöva lite extra av, säger sportchefen Rickard Wallin.

Jérémy Groleau – “en defensivt inriktad back"

Han beskriver den 191 centimeter och 90 kilo tunga backen som “defensivt inriktad, ganska så fysisk”.

– Dessutom är han i en ålder där han fortfarande är under utveckling. Det var några av de sakerna som vi kände att vi gärna ville addera till vår backsida. Både för att kunna spela på lite olika sätt och sätta ihop lite olika dynamik i backparen.

Groleau, som fyller 24 år i oktober, har gjort 151 AHL-matcher för Utica och Binghamton och på dessa producerat fem mål och 28 poäng. Han är son till tidigare backen François Groleau, som spelade åtta NHL-matcher för Montréal Canadiens men framför allt gjorde flera säsonger i bland annat Tyskland, Österrike och Frankrike.

– Jag hade väl satt siktet på Europa någongång i karriären, men kanske inte nu. Men så sade min agent till mig att det var en klubb i Sverige som var väldigt intresserade av mig så jag kollade upp lite. Jag var ju utan kontrakt här, så när jag läst på lite om vilken klubb det var så blev det på en gång väldigt intressant, både för en hockeymässig utveckling men också på det personliga planet, säger Jérémy Groleau om flytten till Sverige.

Nyförvärvet väntas komma till Karlstad om en vecka.

TV: Ullmarks mål – en av säsongens höjdpunkter